Primeros años de vida claves para detección de autismo

“Primero establecer un diagnóstico establecer el grado de afectación el tratamiento, porque en muchos casos sí, se requiere tratamiento en qué cuando el niño duerme cuando el niño no tiene buena conducta, cuando no puede aprender, entonces ahí hay que hacer evaluaciones, puede o no darse medicamento dependiendo del caso”

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.