El presidente de Francia visitó Groenlandia en solidaridad con el territorio en la mira de Trump

“El fondo marino no está en venta, al igual que Groenlandia no está en venta, al igual que la Antártida o las aguas internacionales no están en venta”, dijo Macron el 9 de junio al inaugurar una conferencia de la ONU sobre los océanos en Niza, Francia.

