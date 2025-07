Trump se enfrenta a Powell durante la visita a la renovación de la Fed de US$ 2.500 millones

Powell señaló que la Reserva Federal no necesitaba volver a presentar la documentación porque los cambios no eran “sustanciales” y que la Reserva Federal estaba trabajando con el NCPC únicamente de forma voluntaria. La Reserva Federal, que es independiente, “generalmente no está sujeta a la dirección” del NCPC, respondió Powell en su carta a Vought la semana pasada.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.