Inician obras para reubican cruce peatonal

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).- Desde hace algunos días, se inició la remoción de parte de la estructura donde se ubicaba la parada de autobuses sobre calle Heffernan para iniciar con las labores para reubicar el cruce peatonal de manera temporal.

El edificio actual, será removido y en su lugar se construirá un edificio con hasta 31 mil pies cuadrados, que contará 12 puertos de revisión para los peatones que cruzan diariamente de Mexicali a la ciudad de Calexico por esta garita zona centro.

Comerciantes consideran positivo este cambio aunque es temporal, ya que es una oportunidad para atraer más ventas, ya que desde la pandemia han vivida una crisis económica, que han debido solventar.

Este cruce temporal, remontó a muchas personas a tiempo atrás ya que anteriormente hace más de 50 años, ese era el lugar del cruce peatonal.

Se espera que la obra federal concluya en su totalidad el 2029.