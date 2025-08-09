“Los de Aquí, Los de Allá y Nosotros”: Arte fronterizo que unió y emocionó en San Luis

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – Una producción local logró conquistar al público desde su estreno, llenando por completo el salón del Comité de Bienestar y llevando a los asistentes desde la risa hasta las lágrimas. Se trata de la obra “Los de Aquí, Los de Allá y Nosotros”, una propuesta teatral que busca contar historias reales de la frontera.

Bajo la producción de Yuma Times y la dirección de Pedro Osuna, el proyecto reunió a talentos de la región para presentar escenas que retratan la vida entre dos culturas, mezclando momentos divertidos con mensajes que invitan a la reflexión.

“Estoy muy emocionada de ver el apoyo de la comunidad, estuvimos sold out, estaba súper lleno y es bien emocionante cuando trabajas del corazón para apoyar a la comunidad”, expresó Erika Varela, una de las asistentes.

Además de llevar arte y cultura al escenario, la función tuvo un propósito solidario: la mitad de lo recaudado será destinado al grupo Actívate del Comité de Bienestar, que organiza actividades para jóvenes y familias en San Luis.

Para Cristian Sandoval, actor en la obra, esta experiencia marcó un momento especial en su vida: “Me sentí muy feliz, ya que me aceptaron con uno de los actores de las historias y le pido gracias a Yuma Times por su invitación para que me volviera actor”.

Entre el público, hubo quienes destacaron la conexión de las historias con la realidad de la comunidad fronteriza. “Muy bonita, muy interesante, y sí es cierto, todo eso hay aquí en San Luis, Arizona, en Yuma. Nos entretuvo y dieron muchos mensajes positivos, que es lo importante”, comentó Nora Verduzco.

Los organizadores esperan que esta sea la primera de muchas presentaciones que fomenten el arte y la cultura local, y que sigan uniendo a la comunidad a través del teatro.