Piden transparencia en construcción del monumento al cocinero Chino

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (T3) – Ha transcurrido cerca de un año y medio desde que inició la construcción del monumento al cocinero y este reporta avances mínimos, incluso se ha especulado de que hubo un desprendimiento en una de las bolsas de la parte trasera del pantalón.

Regidores de oposición han exigido a autoridades estatales y municipales, mayor transparencia en la rendición de cuentas así como informar quienes o qué empresas han sido las que se han sumado o donado en esta obra.

“Si mañana fracasa, alguien tiene que hacerse responsable, y alguien tiene que saber de dónde salieron estos recursos, que hoy llaman que son donaciones, y que muchas veces se disfrazan de favores políticos,” señaló Manuel Rude, regidor de Mexicali.

El artista tiene como plazo el último día de este 2025 para terminar la obra, sin embargo, en tres ocasiones ya se ha ampliado el plazo de entrega.

“Entiendo que parece que ya se le liquidó al artista , y son cosas que van generando indignación, aún más, hoy no sabemos a cuánto asciende el monto de las donaciones, quien paga esas grúas. Quien paga a los muchachos Humanos de obra, quien está pagando el material, que llega estos andamios”

El ayuntamiento de Mexicali había expresado que el único pago que realizaría seria al artista.