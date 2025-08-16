De San Luis al MIT: Estudiante destaca en simposio internacional

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – Con apenas 16 años, Karely Alvarado, estudiante de 11° grado en la Preparatoria de San Luis, llevó su pasión por la ciencia hasta uno de los escenarios académicos más prestigiosos del mundo: el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Seleccionada para participar en el programa MITES Semester, Alvarado desarrolló un proyecto enfocado en la astroquímica, un campo poco explorado en su comunidad. La joven presentó su investigación durante el MITES Semester Symposium, compartiendo espacio con estudiantes de diversas partes del mundo.

“Me gustó mucho porque aprendí mucho del campo en el que yo quiero estudiar, en este caso, la astroquímica, que no es tan común en mi comunidad. Ese programa me dio los recursos para poder seguir buscando eso”, expresó Karely.

Para sus maestros y consejeros, este logro no solo refleja su talento, sino que también inspira a otros jóvenes a ampliar sus horizontes.

“Es excepcional y siento que ella está abriendo las puertas para otros estudiantes… que empiecen a expandir sus horizontes y saber que no nomás Arizona es el límite, el cielo es el límite”, afirmó Elva Lozano, consejera de la preparatoria.

Uno de los temas que más atrapó la atención de Karely fue el estudio de la composición de los exoplanetas, un campo que planea seguir explorando en el futuro.

“La composición de los exoplanetas fue lo que más me interesó… y es algo que sí planeo buscar más en el futuro”, comentó la joven.

Tras esta experiencia, Karely asegura que su paso por el MIT no solo le abrió nuevas oportunidades académicas, sino que reforzó su meta de dedicarse a la ciencia y la tecnología, inspirando a toda una comunidad fronteriza.