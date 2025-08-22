Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Aún no se ha pronosticado una disminución de las temperaturas, es decir el calor extremo continuará, pero la ciudad esta por superar el número de días más calurosos records alcanzados en el 2024.

De acuerdo a protección civil municipal, que encabeza René Rosado, la CONAGUA ha informado que el día más caluroso fue el 7 de junio del 2025, cuando se reportaron 52.7 grados centígrados, pero este jueves ha sido el más caluroso en toda la historia con 51.2 grados centígrados, las condiciones climatológicas no darán tregua, ya que la humedad incrementará hasta el próximo miércoles:

“Tener presencia de humedad con calor, es una combinación explosiva, esto es un cóctel explosivo en la salud de todos, no estamos nosotros acostumbrados a la a la humedad, estamos acostumbrados al calor seco, lo podemos tolerar, pero ya con humedad pues esto nos complica”

Es importate mencionar, que hasta este viernes, se han reportado 5 fallecimientos a causa de las altas temperaturas, una cifra menor a la registrada el año pasado, cuando se contabilizaron 46.

Por superar record histórico de temperaturas en Mexicali