13 familias estrenan hogar en San Luis

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – La emoción fue evidente en la subdivision Belleza del Desierto, donde 13 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, marcando el cierre de un proyecto que durante años ha transformado la vida de decenas de residentes en la ciudad fronteriza.

El evento, organizado por Housing America Corporation, celebró al Grupo 128, el último en completar el programa de autoconstrucción mutua, un modelo que permite a los beneficiarios levantar no solo su propio hogar, sino también el de sus vecinos.

Respaldado por el Departamento de Desarrollo Rural del USDA, el programa exige a cada familia invertir más de mil horas de trabajo en la construcción, un esfuerzo colectivo que fortalece los lazos comunitarios y genera un profundo sentido de pertenencia.

“Housing America nos sentimos muy afortunados y orgullosos, no solo por las familias, por su dedicación y su trabajo, sino también porque este es el último grupo aquí en Belleza del Desierto”, expresó Yolanda Galindo, directora ejecutiva de la organización.

Los nuevos propietarios compartieron su entusiasmo al ver cumplido un sueño largamente esperado.“Es lo que uno quiere, ya moverse a algo que es propio… me emociona tener mi patio y empezar a hacer memorias con mis hijos”, dijo emocionada Fernanda Barragán.

Por su parte, María Marín comentó: “Estamos muy felices de haber logrado este objetivo, porque tenemos más espacio y estaremos más cómodos.”

Con esta entrega, la segunda etapa de Belleza del Desierto llegó a su fin, dejando no solo 13 nuevas casas en San Luis, sino también una comunidad más unida.

Housing America Corporation resaltó que este cierre es más que un proyecto concluido: es un recordatorio de cómo el trabajo en conjunto puede construir no solo viviendas, sino también esperanza.