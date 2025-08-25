Estudiantes de Harvest Prep representan a San Luis en escenario estatal

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – El talento local brilló en Scottsdale durante la Conferencia de la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona, donde el Club de Música de Harvest Preparatory Academy fue invitado a presentarse, llevando el nombre de San Luis a un escenario estatal.

La conferencia reúne cada año a alcaldes, concejales y funcionarios de todo Arizona con el objetivo de compartir ideas, impulsar el liderazgo local y celebrar la cultura de sus comunidades. Este año, el toque especial vino de los jóvenes músicos de Harvest Prep, quienes contagiaron su energía y orgullo por la región.

Erick Oceguera, maestro del Club de Música, explicó que la experiencia fue única:

“Cada ciudad que forma parte del estado de Arizona, tuvo la oportunidad de ser creativa, llevar alguna muestra de arte, de su cultura, algo que los identifica como ciudad, y pues nosotros fuimos representando orgullosamente a San Luis.”

El evento no solo resaltó el talento artístico de los estudiantes, sino también el compromiso de la escuela con una educación integral, donde el arte ocupa un lugar tan importante como el rendimiento académico.

Oceguera agregó que la participación fue todo un éxito para sus alumnos:

“Tuvimos la oportunidad de poner a bailar a todo el estado, el estar rodeados de gente sobresaliente, algo muy gratificante… la gente no dejó de bailar, de aplaudir con mis chicas y mis chicos que son súper talentosos, fue una fiesta.”

La actuación del Club de Música marcó un precedente en el evento y dejó en claro que Harvest Prep está construyendo huella en el estado, mostrando con orgullo la identidad cultural de San Luis.

Aunque el escenario estuvo en Scottsdale, el orgullo de la presentación se queda en el Condado de Yuma, donde estos estudiantes continúan forjando una trayectoria prometedora.