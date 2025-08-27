Un policía municipal detenido por atacar a periodista

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Uno de las personas que participó y trasladó a los dos presuntos responsable cuando huyeron tras golpear al periodista Jorge Heras, es policía municipal, quien estaba asignado al resguardo de un empresario.Su hermano, ajeno a la corporación también fue detenido.

De acuerdo a la Fiscalia, lo siguieron cuando huyeron a través de las cámaras de vigilancia, que se encuentran colocadas en algunos puntos de la ciudad. Por la noche, este martes se realizó un operativo en la vivienda donde culminaron su trayecto, localizándose armas largas las cuales no son de uso de la corporación municipal.

María Elena Andrade, mencionó que aun los dos agresores así como el o los responsables de ordenar la agresión no han sido detenidos.