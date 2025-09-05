Realizarán “Brunch Datilero” en el Valle

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Este sábado 6 de septiembre, se realizará en rancho las Palmeras del Valle de Mexicali, un “brunch datilero” , donde se busca que asistentes experimenten el inicio de la temporada de cosecha del dátil el cual se ha convertido en uno de los principales frutos de exportación en la región.

El dátil, en Baja California se ha posicionado por representar más del 50 por ciento de los recursos que se obtienen a nivel nacional a través de su venta, además de que son muchos los productos artesanales que nacen a través de su producción.

“Tiene un impacto económico social, posiciona a Mexicali y el valle, Mexicali como referente mundial de producción del dátil y de alta calidad. El cultivo del dátil genera empleos y divisas y fortalece la economía local” dijo María de los Ángeles Murillo Flores, Directora de COTUCO.

La producción del dátil en el Valle ha incrementado y generado constantes eventos en su honor, como el de este fin de semana, que se realiza para conmemorar el día estatal del fruto:

“El que tiene mayor valor es Baja California a un produciendo menos y cuáles son las cantidades alrededor de los 10,000 t, las que se producen aquí en Baja California, a comparación de Sonora que andamos ahí le puedo decir que son dos kilos más o dos kilos menos”precisó Edgar Ramírez, Dir Palmas RQ.

El evento sera abierto al público y contará también actividades artísticas y culturales.

Realizaran Brunch Datilero en el Valle