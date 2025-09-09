Residentes de Yuma se recuperan tras fuertes vientos y tormenta

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (T3) – El pasado jueves por la noche, intensas ráfagas de más de 60 millas por hora azotaron la ciudad de Yuma, dejando a su paso árboles caídos, daños estructurales y calles afectadas.

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en la intersección de South Ridgeview Drive y Parkway Drive, donde un socavón se abrió cerca de los laboratorios Sonora Quest.

En esa misma zona, la residente Ann Stewart compartió la tristeza de perder dos de los árboles más antiguos de su propiedad.

“Estos árboles antiguos eran tan magníficos, y el viento simplemente los levantó y los arrancó de raíz. Anoche perdí dos: el enorme del patio delantero y otro en la parte trasera”, relató.

En complejos de apartamentos, las estructuras de los estacionamientos colapsaron debido a la fuerza del viento, mientras que en otras colonias los residentes enfrentaron severas inundaciones que dañaron varias viviendas.

Jonny Porter, vecino afectado, explicó: “No fui el único afectado; todas las casas de mis vecinos se inundaron. Aquí estamos todos juntos, barriendo el agua, tratando de frenar el tráfico y viendo todos los daños.”

A pesar de las pérdidas materiales, muchos vecinos destacaron la fortuna de que no se registraran personas lesionadas.

Stewart añadió: “Me siento muy mal, totalmente devastada, pero ¿qué se puede hacer? Son cosas que pasan. Al menos nadie salió herido y los árboles no cayeron sobre ninguna casa, y eso ya es algo positivo.”

Desde la mañana del viernes, cuadrillas municipales se encuentran trabajando en distintos puntos de la ciudad para retirar escombros, despejar calles y restaurar el acceso a las zonas más afectadas.