Programa de Educación para Adultos de Somerton recibe premios estatales

Michelle Leal

SOMERTON, Ariz. (T3) – El Programa de Educación para Adultos de Somerton fue reconocido a nivel estatal con dos galardones que destacan su excelencia académica y su compromiso con la comunidad, consolidándose como un ejemplo en la región.

Durante una conferencia estatal, el programa obtuvo el premio a “Programa de Educación de Adultos de Excelencia”, un reconocimiento que refleja el esfuerzo de estudiantes y maestros que cada día buscan abrirse camino a través de la educación.

“Como tuvimos el mayor porcentaje de estudiantes que lograron esos resultados en el estado, por eso recibimos el premio del programa, y ​​sin duda es una gran satisfacción. Es una validación del esfuerzo que todos aquí están haciendo; sin duda, es un esfuerzo de equipo”, compartió Brandon Onisko, director del programa.

El reconocimiento no llegó solo. La profesora Claudia Rubio, quien imparte clases de inglés en Somerton, recibió el título de “Educadora del año”, distinguiéndose entre todos los instructores de Arizona.

“Es algo que nos encanta hacer, que es enseñar, impartir conocimientos a los alumnos, y yo creo que este premio representa no sólo mi esfuerzo, sino el esfuerzo de tantos maestros aquí en el estado de Arizona, que nos esforzamos para dar lo mejor de sí”, dijo Rubio tras recibir el galardón.

El Programa de Educación para Adultos de Somerton ofrece clases gratuitas para estudiantes desde los 16 años en adelante, con opciones tanto en la mañana como en la noche. Entre las oportunidades que brinda están: aprender inglés, obtener certificaciones tecnológicas, prepararse para el examen de ciudadanía o completar el GED.

Con cientos de estudiantes inscritos cada año, el impacto del programa continúa creciendo. El reconocimiento llega además antes de la Semana Nacional de Educación y Alfabetización Familiar de Adultos, celebrada del 15 al 21 de septiembre, una fecha que resalta la importancia de este tipo de iniciativas.

Para Onisko, los premios confirman que la educación no tiene límites:“Significa que las cosas están funcionando bien aquí… esos números significan que los estudiantes están cumpliendo sus objetivos, lo cual es algo grandioso, sabes que están aprendiendo inglés como querían, ya sea para conversar en la tienda o para su trabajo, tendrían mejores oportunidades.”

Este logro reafirma que el aprendizaje no tiene edad y que la educación sigue siendo una herramienta de transformación en la comunidad de Somerton.