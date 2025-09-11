Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – Desde capacitación en el tema de identificación de personal encargado de verificar hasta seguridad interna, es alguno de los temas en los que se capacitará a personal de restaurantes que son parte de los agremiados de CANIRAC para que puedan prepararse y evitar extorsiones.

Alan Valenzuela, Presidente de la camara empresarial, mencionó que incluso hay extorsionadores que operan de forma telefónica, se hacen pasar por integrantes del crimen organizado e inspectores:

“El acercarnos con las autoridades nos enseñan cuáles son las normativas, nos inspeccionen, en caso que una inspección recibirlo con todo gusto y evitar y eliminar completamente las extorsiones por pseudo inspectores”

Solo a través de llamadas, en el mes de julio se presentaron al menos cinco casos, de 10 mil a 80 mil pesos fueron los montos que amantes de lo ajeno lograron que les fuera depositado.

De acuerdo a autoridades, quienes realizan inspecciones en establecimientos, deben contar con una orden, además de identificación con un código QR.

Detectan falsos inspectores que acuden a restaurantes