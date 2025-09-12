Central Coast Goodwill llama al escuadrón anti bombas trans encontrar una posible granada

Sandra Iveth Santos

ACTUALIZACIÓN (12:28 pm. 8 de septiembre, 2025): SALINAS, Calif., (KMUV-TV) – La policía de Salinas y el escuadrón anti bombas han deshabilitado el dispositivo que determinaron no presenta un peligro a la población, y que no se trataba de una granada.

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— La policía de Salinas fue llamada al Central Coast Goodwill el lunes por la mañana por una supuesta granada que podría haber sido donada al centro.

Dijeron que se llamó al escuadrón anti bombas para investigar la situación. La granada potencial se encuentra en un contenedor azul en el estacionamiento de empleados.

