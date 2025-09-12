Choferes de autobuses escolares hablan sobre la crisis de rutas que afecta al Valle de Pájaro

Sandra Iveth Santos

VALLE DE PAJARO, Calif., (KMUV-TV)— Por meses, la comunidad en el Valle de Pájaro dice que está sufriendo una crisis en la falta de rutas y choferes que sirven a los estudiantes, especialmente en las zonas rurales. Este jueves, representantes de los autobuses escolares con el Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro (PVUSD), hablan sobre sus experiencias, retos, y proceso para operar en la zona.

A principios de este año, Telemundo Costa Central hablo con la comunidad en Royal Oaks, sobre como esta crisis impacta a las zonas rurales. Familias reportaban la cancelación de rutas, y pocos autobuses disponibles, para el transporte de los estudiantes.

“Nos faltan 19 conductores, y tenemos que cubrir 450 rutas cada semana,” dijo la Directora de Transporte con PVUSD, Sarah Lemke en una entrevista en marzo.

El mes pasado, PVSUD dijo que continúan buscando la mejor solución para este problema. Incluso los choferes deben hacer turnos dobles, o exceder sus horas laborales para poder satisfacer la demanda de rutas.

PVUSD dice que para lograr esto, los candidatos a nuevos choferes deben pasan por un proceso, y que cumpla con los requisitos de seguridad, y preparación adecuada para operar un autobús escolar.

Hablamos con algunos choferes, y el Director de Transporte con PVUSD para saber más en este proceso.

Esta es una historia en desarrollo, tendremos más detalles a las 6:00 pm y a las 11:00 pm.