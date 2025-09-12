Nino de cinco años pierde la vida en la Playa de El Rincón Point

Sandra Iveth Santos

CONDADO DE VENTURA, Calif., (KMUV-TV) – Una familia en el Condado de Ventura está procesando la muerte de su hijo de cinco años, después de un accidente en la Playa de El Rincón, el domingo.

La trágica pérdida de un niño pequeño en una playa local está creando conciencia sobre los acantilados costeros.

Ocurrió antes del atardecer del domingo durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Una familia de Palmdale disfrutaba de la playa de Rincon Point con unos amigos que viven en la zona.

Alrededor de las 7 de la tarde, su hijo Maxwell, de 5 años, resbaló mientras trepaba por las rocas que bordean la playa con su mejor amigo.

Al parecer, una roca suelta que se encontraba encima de él se desprendió y cayó sobre él, causándole importantes lesiones en la cabeza.

Un residente de La Conchita recuerda haber visto vehículos de emergencia, con luces intermitentes, dirigiéndose hacia el norte esa noche, pasando por Carpintería.

Lo llevaron al Cottage Hospital de Santa Bárbara, sin embargo, Maxwell falleció poco después debido a sus heridas.

Su tío Daniel Kessler compartió un sincero mensaje para agradecer a quienes respondieron y a quienes ya han contribuido en este enlace.

La campaña de GoFundMe fue creada por Bryan Holloway, un amigo de la familia, y ayudará a sufragar los gastos del funeral y otros gastos.

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los primeros intervinientes que intentaron desesperada y valientemente salvar la vida del pequeño Max, a las personas que le prestaron ayuda en la playa, a quienes lo llevaron a urgencias y al capellán del hospital que consoló a Mikey y Christine en esos momentos tan difíciles», dijo Kessler. «Solo queremos pedirles a todos que hoy abracen un poco más fuerte a sus seres queridos y les digan que los quieren».

El accidente ha encendido las alarmas sobre el peligro en zonas rocas como Playa el Rincón Point. Algunos amigos expresaron que les gustaría que se colocaran señales de advertencia cerca de las rocas que bordean Rincon Point.

Las mismas formaciones rocosas también bordean la playa de La Conchita.