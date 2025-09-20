Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- La lluvia de este jueves superó la expectativa que meteorólogos habían pronosticado, la cantidad de agua fue mucho mayor incluso a la lluvia registrada hace al menos tres semanas en la región.

“Habían pronosticado una probabilidad de 12 a 13 mm de lluvia y hace un momento en la Comisión nacional del agua nos dio a conocer el total de precipitación de lluvia acumulada, resultando 35.2 mm” dijo René Rosado, titular de protección civil en Mexicali.

Al menos dos socavones se registraron en la Colonia Nueva y Colón, donde las mayores afectaciones se presentaron en zonas cercanas a la garita del West de Calexico, ciudad que fue declarada en estado de emergencia.

Además de que se reportó la caída de postes de energía eléctrica, lo que ha generado suspensiones de energía en la zona valle de la ciudad.

Apagones, postes y árboles caídos dejan lluvias de este jueves