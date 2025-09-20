Gran Maestro Luis Larios: De Yuma para el Mundo

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (KYMA) – Como parte del Mes de la Herencia Hispana, compartimos la historia del Gran Maestro Luis Larios, un instructor de artes marciales que ha dedicado más de 30 años a enseñar disciplina, fortaleza y defensa personal.

Originario de San Luis Río Colorado, México, Larios cuenta que de niño sufrió mucho bullying, pero que las artes marciales le dieron la oportunidad de forjar su carácter y superar obstáculos.

Tras emigrar a Estados Unidos, continuó su entrenamiento y fundó Larios Karate International, una organización que hoy tiene alumnos en nueve países.

Desde entrenar a policías y agentes de seguridad hasta impartir clases a niños y adultos en Yuma, Larios asegura que lo más valioso de su trabajo es ver un cambio positivo en la vida de las personas.

Actualmente es reconocido como uno de los instructores latinoamericanos con mayor rango en el mundo.