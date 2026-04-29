Una estudiante de San Luis High School es nombrada becaria Flinn 2026

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – Un total de 20 estudiantes sobresalientes de último año de preparatoria en Arizona fueron seleccionados como becarios del prestigioso programa Flinn 2026, entre ellos una alumna de San Luis High School, ubicada al sur del condado de Yuma.

La beca Flinn, reconocida por ser una de las más competitivas y completas del estado, cubre todos los gastos para estudiar en una universidad pública de Arizona.

El apoyo incluye matrícula, cuotas, alojamiento, alimentación y al menos dos experiencias académicas en el extranjero, con un valor total superior a los 135 mil dólares durante los cuatro años de licenciatura.

La generación número 41 de becarios Flinn fue elegida entre más de 1,150 solicitudes recibidas en octubre. Los seleccionados formarán parte de universidades como Arizona State University, Northern Arizona University y la University of Arizona, donde cursarán estudios en programas de honores.

Este año marca un momento histórico para varias escuelas, ya que cuatro instituciones celebran a su primer becario Flinn, entre ellas San Luis High School, junto con Casteel High School, Maryvale High School y BASIS Oro Valley.

De acuerdo con Anne Lassen, vicepresidenta de iniciativas educativas y de becas de la Fundación Flinn, los estudiantes seleccionados destacan no solo por su excelencia académica, sino también por su liderazgo y compromiso social.

“Los estudiantes de la clase 2026 tienen antecedentes diversos, pero todos comparten el deseo de generar un impacto significativo. Sobresalen por su forma de pensar, liderar e involucrarse con su entorno”, señaló.

Los becarios provienen de cinco condados del estado: Gila, Maricopa, Navajo, Pima y Yuma, y representan a 19 escuelas públicas, privadas y chárter. Sus áreas de estudio abarcan disciplinas muy variadas, como neurociencia, bioquímica, ingeniería aeroespacial, ciencias políticas, finanzas y justicia penal.

La alumna Mae Gomez, de San Luis High School, representa al condado de Yuma dentro de esta distinguida generación, consolidando el logro de su comunidad educativa al obtener por primera vez esta beca.

La nueva generación será reconocida oficialmente el próximo 2 de mayo durante un evento en Scottsdale, donde se celebrará su dedicación y logros académicos.

Más allá del apoyo económico, el programa Flinn ofrece a sus becarios acceso a una comunidad de más de 750 estudiantes y egresados, mentorías personalizadas, clases reducidas, contacto con investigadores destacados y participación en actividades académicas, culturales y sociales exclusivas.

La beca Flinn fue creada en 1986 y es financiada por la Fundación Flinn, una organización filantrópica con sede en Phoenix, en colaboración con las tres universidades públicas del estado.

Su objetivo es impulsar el talento local y fomentar que los jóvenes más brillantes permanezcan en Arizona para desarrollar su futuro profesional.

Según Tammy McLeod, presidenta y directora ejecutiva de la fundación, el programa representa una inversión clave para el estado.

“El programa de becarios Flinn es más que una beca; es una alianza que garantiza que los estudiantes más destacados tengan razones para quedarse, estudiar y construir su futuro aquí”, afirmó.

Con este reconocimiento, la estudiante de San Luis High School no solo destaca a nivel estatal, sino que también se convierte en un ejemplo del potencial académico y liderazgo de los jóvenes del condado de Yuma.