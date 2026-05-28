Propuestas de candidatos distrito 1 mesa de supervisores

Carolina Garcia

Calexico, Ca (KYMA).- A tan solo algunos días de las elecciones primarias en California, los candidatos que buscan representar al Distrito 1 en la Mesa de Supervisores del Condado Imperial expresaron a Telemundo algunas de sus principales propuestas además de sus visiones en temas de vital relevancia en el condado, desde economía, salud pública e infraestructura.

Jesús Escobar apuesta por fortalecer el distrito médico y el Valle de Litio

Jesus Escobar, es actualmente el representante del Distrito 1, ha estado en esa posición por varios años, afirmó que uno de los temas prioritarios es impulsar el recién establecido distrito médico y continuar desarrollando proyectos relacionados con el Valle de Litio.

“No tenemos hospital en Calexico, por ejemplo desde 1998 no hay hospital en Calexico, sin embargo seguimos pagando un impuesto entonces tenemos que apoyar el distrito médico que se acaba de establecer por una legislación nueve 18 18 y tenemos que apoyar eso a nivel ornado para que todo el mundo participe, todo el mundo pague a esa entidad”

Enrique “Kike” Alvarado busca mejorar el tránsito fronterizo

Enrique “Kike” Alvarado, es integrante de la comisión asesora de la policía y ex integrante de la Junta Escolar de Calexico, señaló que uno de sus principales objetivos es mejorar el flujo vehicular hacia México y atraer proyectos económicos para la ciudad.

Fue claro en expresar su postura, en contra del proyecto del centro de datos.

“eso para mí ahorita es un tema que que para el Valle a mí se me hace que no no es algo que es bueno, la razón que digo eso es porque ya estamos tocando ahorita de lo del New River, que ya está trayendo muchas contaminación para acá para este lado también”.

Joong Kim propone apoyar a manufactura y agricultura

El candidato independiente Joong Kim, es reconocido comerciante y ex alcalde de Calexico, siempre al tanto de las sesiones del concilio de la ciudad y los temas que se analizan, destacó la importancia de apoyar a sectores ya establecidos como la manufactura y la agricultura.

“Necesitamos ayudar a compañías manufactureras, también necesitamos ayudarse a la agricultura. Muchos agricultura tienen muy poquito, trabajo y buscan por otra parte y por X motivo necesitan usar un fondo de Community”.

Propuestas de candidatos distrito 1 mesa de supervisores