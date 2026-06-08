Crece el abandono de mascotas en San Luis Río Colorado y aumenta el riesgo sanitario por rickettsiosis

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Mexico (KYMA) – El abandono de perros y gatos en San Luis Río Colorado se ha convertido en una problemática cada vez más visible en calles, parques, lotes baldíos y espacios públicos de la ciudad, donde diariamente ciudadanos reportan la presencia de animales dejados a su suerte.

Durante las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de publicaciones que muestran desde cachorros recién nacidos hasta perros y gatos jóvenes encontrados desorientados, desnutridos y expuestos a temperaturas extremas que superan los 45 grados centígrados durante la temporada de verano.

Ante esta situación, asociaciones protectoras de animales y grupos de rescate han intensificado sus labores para brindar atención veterinaria, refugio temporal y buscar hogares responsables para las mascotas rescatadas.

Sin embargo, advierten que la cantidad de casos continúa en aumento y en muchas ocasiones rebasa la capacidad de atención de los voluntarios.

La solidaridad de la comunidad ha sido fundamental para sostener estas acciones mediante colectas de alimento, rifas, eventos con causa y campañas de donación que permiten cubrir gastos de alimentación, medicamentos, vacunas y tratamientos veterinarios.

Aunque el abandono animal suele abordarse como un problema de bienestar y protección de mascotas, especialistas y rescatistas señalan que también representa un riesgo para la salud pública.

Sonora se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de rickettsiosis en México, una enfermedad grave transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

Los perros en situación de calle o abandonados pueden convertirse en hospederos de estos parásitos, facilitando su reproducción y propagación en zonas urbanas donde existe contacto constante con la población.

En el caso de San Luis Río Colorado, las condiciones climáticas extremas añaden un factor de preocupación. Las altas temperaturas que predominan durante gran parte del año favorecen ambientes donde las garrapatas pueden proliferar si no existe un adecuado control sanitario de los animales.

Además, los perros y gatos abandonados carecen generalmente de desparasitación, vacunación y atención veterinaria, lo que incrementa los riesgos tanto para ellos como para las personas que viven en las zonas donde deambulan.

El calor también agrava las condiciones de supervivencia de las mascotas abandonadas. Rescatistas locales señalan que cada vez son más frecuentes los casos de animales encontrados con severos cuadros de deshidratación, desnutrición, golpes de calor y enfermedades derivadas de la exposición prolongada al sol.

Muchos son abandonados en lotes baldíos, colonias periféricas o áreas despobladas, donde las posibilidades de sobrevivir disminuyen considerablemente.

Frente a este panorama, asociaciones civiles continúan promoviendo campañas de esterilización como una de las principales herramientas para combatir la sobrepoblación animal y reducir los casos de abandono.

También hacen un llamado a la ciudadanía para fomentar la adopción responsable y asumir el compromiso que implica el cuidado permanente de una mascota.

Para los grupos de rescate, atender esta problemática no solo significa salvar la vida de perros y gatos vulnerables, sino también contribuir a la prevención de enfermedades y a la protección de la salud pública en una ciudad donde el abandono animal se ha convertido en un desafío cada vez más visible.