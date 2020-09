AP-News Pronunciation Guide A-C

National-World

A

Abaco, Bahamas — AB’-a-koh

Mahmoud Abbas — mahk-MOOD’ ah-BAHS’

Abbottabad — AHB’-tuh-bad

Bilal Abdullah — BIL’-ahl ab-DUHL’-uh

Umar Farouk Abdulmutallab — OO’-mahr fah-ROOK’ ahb-DOOL’-moo-TAH’-lahb

Shinzo Abe — SHIN’-zoh AH’-bay

Salman Abedi — SAHL’-muhn ah-BEE’-dee

Huma Abedin — HOO’-muh AB’-uh-deen

Abidjan — ah-bee-JAHN’

Abuja — ah-BOO’-juh

Abu Sayyaf — AH’-boo SY’-yahf

Art Acevedo — ah-seh-VAY’-doh

Acre, Israel — AH’-koh

Addis Ababa — AHD’-ihs AHB’-uh-buh

Aedes aegypti — AY’-dees ay-JIHP’-ty

Aras, Emin Agalarov — ah-gah-LAH’-rahv

Mehmet Ali Agca — MEH’-met AH’-lee AH’-juh

Dave Agema — AY’-juh-mah

Gul Agha — gool AH’-guh

Nasim Aghdam — na-SEEM’ AG’-dahm

Helen Aguirre Ferre — ah-GEER’-ay feh-RAY’

Ahmadabad — AH’-muh-duh-bahd

Mahmoud Ahmadinejad — ah-muh-DEE’-neh-zhahd

Ajdabiya — ahj-DAH’-bee-yah

Rinat Akhmetshin — rih-NAHT’ ahk-mYET’-shin

Mullah Mohammed Hasan Akhund — MOO’-lah moh-HAHM’-ed hah-SUHN’ uh-HOOND’

Akon — AY’-kahn

Alakai — AH’-lah-ky

Tony Alamo — uh-LAH’-moh

Laith Waleed Alebbini — layth wah-LEED’ ah-leh-BEEN’-ee

Ayad Allawi — EE’-yahd ah-LAH’-wee

Gia Allemand — AH’-luh-mund

Randolph “Tex” Alles — AL’-ihs

Alli — AL’-eye

Ruben Almaguer — ahl-mah-GUR’

Altria — AL’-tree-uh

Sahim Alwan — sah-HEEM’ al-WAHN’

Al-, al-, al

Note: The use of “al” in Arabic names varies from country to country, and even within families. Some Arabs use “Al”; others use “al”. Some separate the “al” from the following name with a space or a hyphen. Some Arabs use “el” instead of “al.”

The AP’s practice is to use the common accepted form on well-known names or the form preferred by an individual.

Haider al-Abadi — HY’-dahr ahl ah-BAH’-dee

Saif al-Adel — sayf al-AD’-ul

Jamil Abdullah Al-Amin — jah-MEEL’ ab-DUHL’-uh al-ah-MEEN’

Mohammed Hamdi al-Ahdal — HAHM’-dee ahl-uh-DAHL’

Al Aqsa — ahl AHK’-sah

Azzan al-Amriki — ah-ZAHN’ ahl-ahm-RIH’-kee

Sami Al-Arian — SAM’-ee al EHR’-ee-an

Al-Arabiyah — ahl-ah-rih-BEE’-yah

Sami al-Askari — SAH’-mee ahl as-KAHR’-ee

Younis al-Astal — YOO’-nihs ahl-AHS’-tahl

Mukhtar al-Bakri — MOOK’-tahr al-BAHK’-ree

Al-Barakaat — ahl-bahr-uh-KAT’

Ali al-Dabbagh — ahl-dah-BAH’

Izzat Ibrahim al-Douri — EE’-zaht EE’-brah-heem ahl DOOR’-ee

Mohammed Al-Douri — ahl DOOR’-ee

Khalil al-Dulaimi — kah-LEEL’ ahl-doo-LAY’-mee

Jamal Al-Fadl — ahl-FAHD’-uhl

Saud al-Faisal — sah-OOD’ ahl fy-ZAHL’

Khaled al-Fawwaz — kah-LEED’ al-fah-WAHZ’

Mohamed al-Fayed — ahl-FY’-ehd

Fathur Al-Ghozi — faht-HOOR’ al-GOH’-zee

Abu Zubair al-Haili — ah-boo zoo-BY’-ur ahl-hy-EE’-lee Mohammed Baqir al-Hakim — BAH’-keer ahl hah-KEEM’

Ahmad al-Halabi — ah-MEHD’ ehl HAH’-luh-bee

Khaled bin Ouda bin Mohammed al-Harby — KHAH’-lid bin OO’-duh bin moh-HAH’-med ahl-HAHR’-bee

Hajim al-Hassani — HAH’-jim ahl hah-SAH’-nee

Aquila al-Hashimi — ah-KEE’-lah ahl HAH’-shee-mee

Dar al-Hijra — dahr al-HIHDJ’-ruh

Sami Omar Al-Hussayen — SAM’-mee OH’-mahr al hoo-SAY’-ihn

Alhurra — ahl-HUR’-ruh

Farouk Ali — fah-ROOK’ ah-LEE’

Ibrahim al-Jaafari — EE’-brah-heem ahl JAH’-fah-ree

Al-Jazeera — al-jah-ZEER’-ah

Yassir al-Jaziri — yah-sur ahl jah-ZEER’-ee

Adel al-Jubeir — AD’-duhl ahl-joo-BEHR’

Hamid al-Kafai — HAH’-mid ahl-kuh-FEYE

Muath al-Kaseasbeh — moo-AHTH’ ahl-kah-SAHS’-bay

Monzer al-Kassar — MAHN’-zur ahl-kuh-SAHR’

Fadhil Al-Khaledy — FAH’-deel ahl-KUH’-lay-dee

Abdullah Al Khalifa — hah-LEE-fah

Abdullah Mahmoud al-Khattab — MAH’-mood ahl-huh-TAHB’

Hussain Al Khawahir — HOO’-sayn ahl kah-WAH’-heer

Nasser Al-Kidwa — ahl KIHD’-wah

Abu Farraj al-Libbi — ah-BOO’ fuh-RAZH’ ahl LIH’-bee

Abu Laith al-Libi — ah-BOO’ LAYTH ahl-LIH’-bee

Abu Yahia al-Libi — ah-BOO’ yah-HEE’-ah ahl LIH’-bee

Ali Hassan al-Majid — ah-LEE’ hah-SAHN’ ahl mah-ZHEED’

Jawad al-Maliki — jah-WEHD’ ahl-MAHL’-ee-kee

Nouri al-Maliki — NOO’-ree ahl-MAHL’-ih-kee

Nabil Al-Marabh — nuh-BEEL’ ahl-muh-RAHB’

Dawoud Mahmoud al-Mashhadani — dah-OOD’ mahk-MOOD’ al-mah-sha-DAH’-nee

Abu Ayyub al-Masri — ah-BOO’ eye-YOOB’ ahl MAH’-sree

Abu Hamza al-Masri — AH’-boo HAHM’-zuh ahl MAHZ’-ree

Abu Obeida al-Masri — ah-boo oh-BAY’-duh ahl-MAHZ’-ree

Nasser Almarzooq — NAH’-sur ahl mahr-ZOOK’

Abdel Baset Ali al-Megrahi — AHB’-dehl BAH’-seht AH’-lee ahl-meh-GRAH’-hee

Mohammed Al Hasan Al-Moayad — hah-SAHN’ ahl maw-YAHD’

Hussam Almousaly — huh-SAM’ ahl-MOO’-sah-lee

Abdulaziz al-Moqrin — ahb-dool-uh-ZEEZ’ ahl MOH’-krin

Jaafar al-Moussawi — JA’-fur al-moo-SOW’-ee

Abu Hamza al Muhajer — AH’-boo HAM’-zah ahl muh-HAJ’-ur

Abdullah al Muhajir — ahl-moo-hah-JEER’

Al-Muhajiroun — al-MOO’-haj-roon

Rageh Al-Murisi — rah-GAY’ al-moor-EE’-see

Sami al-Mutairi — SA’-mee al-moo-ty-EE’-ree

Abdur Rahman al-Najdi — ahb-dur rah-mahn al-NAHZH’-dee

Mazen Al-Najjar — MAH’-zen al-NAH’-jar

Zuhayr Talib Abd al-Sattar al-Naqib — zoo-HAHR’ TAH-lihb ab-dahl SAH’tar al nah-KEEB’

Abd al-Rahim al-Nashiri — ahbd al-ruh-HEEM’ al-nuh-SHEE’-ree

Mohamed Rashed Daoud Al-‘Owhali — moh-HAH’-mehd rah-SHEED’ dah-ood ahl-oh-WAHL’-ee

Yasin al-Qadi — yah-sin ahl-KAH’-dee

Al-Qaida — al-KY’-ee-duh

Al-Qaqaa — al-KAH’-kah

Atiyah al-Rahman — AH’-tee-ah ahl-RAHK’-mahn

Fawaz Yahya al-Rabeei — fuh-WEHZ’ WAH’-yuh ahl-rah-BY’-ee

Ayad Futayyih Khalifa al-Rawi — eye-YAHD’ fuh-TYAH’ khuh-lee-fuh al-RAH’-wee

Essam al-Rawi — eh-SAHM’ al-RAH’-wee

Mohammed Al Rehaief — ahl-RAY’-ehf

Mouwafak al-Rubaie — moh-WAH’-fahk ahl-roo-BAH’-ee

Amer al-Saadi — ah-MEHR’ ahl SAH’-dee

Muqtada al-Sadr — mook-TAH’-duh ahl SAH’-dur

Hamed al-Saeedi — HAM’-id ahl-sah-EE’-dee

Mohammed Saeed al Sahhaf — moh-HAH’-mehd sah-EED’ ahl sah-HAHF’

al-Sajr — ahl-SIH’-jur

Saud Abdulaziz Saud al-Rasheed — sah-OOD’ ahb-del-ah-ZEEZ’ sah-OOD’ahl-rah-SHEED’

Jaber Al Ahmed Al Sabah — jah-BAYR’ ahl ah-MEHD’ ahl sa-BAH’

Saad Al Abdullah Al Sabah — sahd ahl ab-DUHL’-luh ahl sa-BAH’

Al Sayd — al-sah-HOOD’

Al-Shabab — ahl-shah-BAHB’

Hussain al-Shahristani — hoo-SAYN’ ahl SHI’-ri-stah-nee

Ihab al-Sherif — ee-HAHB’ ahl sheh-REEF’

Ali al-Husseini al-Sistani — ah-lee ahl-hoo-SAY’-nee ahl-sih-STAH’-nee

Ahmed Qusai al-Taayie — AH’-mehd koo-SAY’ ahl-TAH’-ee

Ahmed Kousay al-Taie — AH’-mehd koo-SAY’ ahl-TAH’-ee

Hamad bin Jassem Al Thani — HAH’-mihd bihn JAH’-sihm ahl THAH’-nee

Muzahim Sa’b Hassan al-Tikriti — moo-zah-HEEM’ sahb HAH’-sahn al-tih-KREE’-tee

Ali al-Timimi — tih-MEE’-mee

Maria de Jesus Quiej Alvarez — hay-SOOS’ kee-EHSH’

Ghazi Mashal Ajil al-Yawer — GAH’-zee MAH’-shahl uh-JEEL’ ahl-YOW’-ur

Faris Ahmed Jamaan al-Showeel al-Zahrani — FAH’-rehs HAH’-mehd zhuh-MAHN’ al-shoh-WAYL’ al-zah-RAH’-nee

Abu Musab al-Zarqawi — AH’-boo MOO’-sahb ahl-zahr-KOW’-ee

Ayman al-Zawahri — AY’-muhn ahl-ZWAH’-ree

Muntadar al-Zeidi — MOON’-tuh-dahr ahl-zay-EE’-dee

Muhammad Hamza al-Zubaydi — HAHMZ’-uh ahl-zoo-BY’-dee

Mohammed Mohsen al-Zubaidi — moh-SEHN’ ahl-zoo-BY’-dee

Salam al-Zubaie — ahl-zoo-BAH’-ee

Am to Az

Amarah — ah-MAHR’-uh

Ameren — AM’-uh-rehn

Bishop Amfilohije — ahm-fee-loh-HEE’-yeh

Haron Amin — hah-ROHN’ ah-MEEN’

Hossam Mohamed Amin — hah-SAHM’ moh-HAH’-med ah-MEEN’

Rizgar Mohammed Amin — RIZ’-gahr moh-HAH’-med ah-MEEN’

Aminopterin — am-in-AHP’-tur-in

Amman — ah-MAHN’

Nabil Amr — nah-BEEL’ AH’-mur

Amrozi bin Nurhasyim — am-ROH’-zee bihn noor-hah-SEEM’

Eva Amurri — EH’-vuh uh-MUR’-ee

Anadarko — an-uh-DAHR’-koh

Devon Anderson — DEH’-vihn

Sade Anding — sah-DAY’ AN’-ding

Phil Angelides — an-juh-LEE’-deez

Maya Angelou — MY’-ah AN’-jeh-loh

Anguilla — ang-GWIL’-uh

Ankara — ANG’-kuh-ruh

Kofi Annan — KOH’-fee AN’-nan

Anousheh Ansari — ah-NOO’-shuh an-SAH’-ree

Antigua (Caribbean island) — an-TEE’-guh

Antigua, Guatemala — an-TEE’-gwah

Michel Aoun — mih-SHEL’ ah-OON’

Apalachicola — ap-uh-lach-ih-KOH’-luh

Judd Apatow — AP’-ih-tow

Aqaba — AH’-kah-bah

Arapahoe — uh-RAP’-uh-hoh

Manssor Arbabsiar — mahn-SUHR’ ahr-BAHB’-see-ahr

Maher Arar — MAH’-hur uh-RAHR’

Eddie Araujo — uh-ROW’-hoh

Manssor Arbabsiar — MAHN’-sohr ahr-BAB’-see-ahr

Lee Archambault — AHR’-sham-boh

Elvira Arellano — el-VEE’-ruh ah-ray-AH’-noh

Saul Arellano — sah-OOL’ ah-ray-AH’-noh

Javier Arellano-Felix — HAH’-vee-yehr ah-ray-YAH’-noh fay-LEEKS’

Greg Argyros — AHR’-jih-ruhs

Arica — ah-REE’-kah

Michael Arif — uh-REEF’

Camp Arifjan — AHR’-ihf-jahn

Al Armendariz — ahr-mehn-DAHR’-ihz

Enaam Arnaout — EE’-nam ahr-NAHT’

Joe Arpaio — ahr-PY’-oh

Gerard Arpey — AHR’-pee

Gloria Macapagal Arroyo — mah-kuh-puh-GAHL’ uh-ROY’-oh

Vladimir Arutyunian — vlahd-EE’-meer ah-roo-tyoo-NYAHN’

Ashoura — ah-SHOOR’-ah

Hamid Reza Asefi — HAH’-mihd RAY’-zah ah-seh-FEE’

Hassan Asfour — HAH’-sahn AHS’-fohr

Ashkelon — ASH’-kuh-lohn

Abdelhaleem Hasan Abdelraziq Ashqar — ahb-DEL’-hah-leem HAH’-san

ahb-DEL’-rahz-eek AHSH’-kahr

Hanan Ashrawi — HAH’-nahn ash-ROW’-ee

Manfo Kwaku Asiedu — MAHN’-foh KWAH’-koo ah-see-EH’-doo

Askariya — ah-skah-REE’-ah

Bashar Assad — bah-SHAHR’ AH’-sahd

Julian Assange — ah-SAHNJ’

Haroon Rashid Aswat — hah-ROON’ rah-SHEED’ AHZ’-waht

Mohammed Atef — AH’-tehf

Shatha Atiya — SHAH’-thah ah-TEE’-yah

Seth Aaron Ator — AY’-tor

Burson Augustin — BUR’-sehn AH’-guhs-tihn

Ali Aujali — OH-zhah’-lee

Aulaqi — OW’-lahk-ee

Pekka-Eric Auvinen — PEK’-ah EHR’-ik OW’-ee-nehn

Avalere — AV’-uh-leer

Avastin — uh-VAS’-tihn

Avaya — uh-VY’-uh

Avicii — ah-VEE’-chee

Lixion Avila — LIHKS’-ee-ohn AH’-vee-lah

Osama Awadallah — ah-wah-DAH’-lah

Sheik Hassan Dahir Aweys — shayk hah-SAHN’ dah-HEER’ ah-WAYS’

Anna Ayala — eye-AH’-luh

Daniel Ayalon — eye-yuh-LOHN’

Kelly Ayotte — AY’-aht

Alex Azar — AY’-zahr

Azerbaijan — ah-zur-by-JAHN’

Shaukat Aziz — show-KAHT’ ah-ZEEZ’

Tariq Azizuddin — ah-zee-zoo-DEEN’

Az Zubayr — ahz zoo-BY’-ur

B

Baalbek — BAHL’-behk

Baath party — bath

Mohammed Junaid Babar — joo-NAYD’ buh-BAHR’

Babel — BAB’-ul

Michelle Bachelet — bah-cheh-LET’

Todd and Barbara Bachman — BAHK’-muhn

Michele Bachmann — BAHK’-muhn

Kjetil Backen — SHEHT’-il

Anthony Badalamenti — bad-uh-luh-MEN’-tee

Sajid Badat — SAH’-jeed buh-DAHT’

Ahmed Badawi — AH’-mehd buh-DAH’-wee

Zaki Badawi — ZAH’-kee buh-DOW’-ee

Michael Baden — BAH’-dun

Mohammed Badie — BAH’-dee

Erykah Badu — EHR’-ih-kah BAH’-doo

Raul Isaias Baduel — ee-sah-EE’-uh bah-doo-EL’

Kenneth Bae — bay

Baguio — BAG’-yoh

Bahrain — bah-RAYN’

Baikonur — BY’-kah-nur

Bai Yun — by yoon

Kurmanbek Bakiyev — KUR’-mahn-bek bah-KEE’-yev

Adnan Bakkour — ahd-NAHN’ bah-KOOR’

Omar Bakri — BAHK’-ree

Balad — BEHL’-ihd

Gina Balaya — buh-LY’-uh

Oded Balilty — oh-DED’ bah-LIL’-tee

Banda Aceh — BAHN’-duh AH’-cheh

Bandung — BAHN’-doong

Bangui — bahng-GEE’

Bani Walid — BAH’-nee wah-LEED’

Ban Ki-moon — bahn kee-moon

Baqouba — bah-KOO’-bah

Ehud Barak — EH’-hud bah-RAHK’

Javier Bardem — HAH’-vee-ayr bahr-DEHM’

Marwan Barghouti — mahr-WAHN’ bahr-GOO’-tee

Neil Barofsky — buh-RAHF’-skee

Sergio Villarreal Barragan – vee-uh-ray-AL’ bah-rah-GAHN’

Francoise Barre-Sinoussi — fran-SWAHZ’ ba-RAY’ see-noo-see

Debra Bartoshevich — bahr-toh-SHAY’-vich

Rifqa Bary — RIF’-kuh BEHR’-ee

Ilker Basbug — EEL’-kayr BAHSH’-boo

Traian Basescu — TRY’-ahn bah-SEHS’-koo

Abu Bakar Bashir — ah-BOO’ bah-KAHR’ bah-SHEER’

Martin Bashir — buh-SHEER’

Basra — BAHS’-rah

Lance Battreal — BAT’-ree-al

Evan Bayh — BY

Defne Bayrak — DEHF’-nay BY’-rak

Kevin Beary — BEHR’-ee

Joy Behar — BAY’-hahr

Bob Behnken — BENK’-en

Maurine Behrend — mohr-EEN’ BEHR’-ehnd

Beit Hanoun — bayt ha-NOON’

Beit Lahiya — bayt lah-HEE’-yah

Beit Shean — bayt shah-AHN’

Beiji — BAY’-zhee

Beijing — bay-JING’

Yossi Beilin — YOH’-see BAY’-lin Beit Hanoun — bayt ha-NOON’

Bekaa Valley — beh-KAH’

Belarus — BEHL’-uh-roos

Arden Bemet — BEH’-mit

David Bena — BEN’-uh

Zine El Abidine Ben Ali — ZEEN ehl AH’-bih-deen behn-ah-LEE’

Shlomo Ben-Ami — SHLOH’-moh ben-ah-MEE’

Binyamin Ben-Eliezer — behn-yah-MEEN’ behn-ehl-ee-EH’-zahr

Eliahu Ben-Elissar — ehl-ee-ah-HOO’ ben-ehl-ee-ZAHR’

Benin — beh-NEEN’

Chris Benoit — ben-WAH’

Benzodiazepines — ben-zoh-dy-AZ’-uh-peens

Jorge Bergoglio — HOHR’-hay behr-GOHG’-lee-oh

Ben Bernanke — bur-NANG’-kee

Elmer Bernstein — BURN’-steen

Tarcisio Bertone — tahr-CHEE’-zee-oh behr-TOH’-nay

Rick Beseler — BEES’-lur

Steve Beshear — buh-SHEER’

Beslan — bez-LAHN’

Tom Bettag — beh-TAG’

Beyonce — bee-AHN’-say

Bezeq — BEH<-zihk

Jeff Bezos — BAY’-zohs

Anu Bhagwati — UH’-noo buhg-WAH’-tee

Bharatiya Janata — bahr-uh-THEE’-yuh juh-nuh-THAH’

Bhumibol Adulyadej — POO’-mee-pahn ah-DUHN’-yah-deht

Bhutan — boo-TAHN’

Sharon Bialek — BY’-uh-lihk

Dan Biechele — BEEK’-lee

Marvin Bieghler — BEE’-glur

James Biela — BEE’-lah

Susan Bies — BYZ

Ladan Bijani — LAH’-dahn

Laleh Bijani — LAH’-lay

Ahmed and Muhammad Bilal — BIL’-ahl

Billerica, Mass. — bihl-RIH’-kuh

Ramzi Binalshibh — RAM’-zee bin-al-SHEEB’

Nguyen Vu Binh — win voo bihn

Hamza bin Laden — HUHM’-zuh bin LAH’-din

Saad bin Laden — SAHD bin-LAH’-din

Amrozi bin Nurhasyim — am-ROH’-zee bihn noor-hah-SEEM’

Alwaleed Bin Talal — al-wa-LEED’ bin TAL’-al

Bint Jbail — bint zhoo-BAYL’

Biogen Idec — EYE’-dek

Kenneth Biros — BY’-rohs

Bishkek — bish-KEK’

Bisphenol — BIHS’-fen-ahl

Usha Bista — OO’-shuh BIH’-stuh

Bisys Group — BY’-sis

Christopher Bizilj — buh-SEEL’

Rod Blagojevich — blah-GOY’-uh-vich

Blanco River — BLANK’-oh

Christine Blasey Ford — BLAH’-zee

William Bleakley — BLAYK’-lee

B’nai B’rith — buh-NAY’ BRITH

Bo Xilai — bwah shee-LY’

Eric Boe — boh

John Boehner — BAY’-nur

Yvo de Boer — EE’-voh duh BOH’-ah

Matthew Bogdanos — bohg-DAN’-ohs

Boko Haram — BOH’-koh hah-RAHM’

David Boruchowitz — buh-ROOK’-uh-witz

Boscawen — BAHS’-kwyn

Brandon Bostian — BAHS’-tee-un

Hayat Boumeddiene –hy-yat boo-meh-dee-ehn

Viktor Bout — boot

Abdelaziz Bouteflika — ahb-DUL’-ah-ZEEZ’ boot-uh-FLEE’-kuh

Joseph Bozicevich — BAH’-seh-vich

Valorie Brabazon — BRAH’-buh-zahn

Lakhdar Brahimi — LAHK’-dahr brah-HEE’-mee

Rym Brahimi — reem bruh-HEE’-mee

Algirdas Brazauskas — al-HEER’-dahs brah-ZOW’-skas

Brazos River — BRAH’-zohs

Phil Bredesen — BRED’-uh-sen

Brevard — breh-VAHRD’

Wojciech Braszczok — VOY’-chehk BRAZH’-ahk

Anders Breivik — AHN’-durs BRAY’-vihk

Michael Brelo — BREE’-loh

brincidofovir — brihn-sih-DAH’-fuh-veer

Brindisi — BRIN’-dih-see

Leonie Brinkema — lee-OH’-nee BRINK’-uh-muh

Brisbane — BRIHZ’-buhn

Amber Brkich — BUR’-kich

Eli Broad — brohd

Richard Brodhead — BRAWD’-hed

Soemadi Brotodiningrat — soh-MAH’-dee broh-toh-DIN’-ing-rat

Neil Bruntrager — BRUHN’-tray-gur

Mika Brzezinski — MEE’-kah breh-ZHIN’-skee

Claire Buchan — BYOO’-kan

Nevaeh Buchanan — nuh-VAY’-uh byoo-KAN’-uhn

David Budwah — BOOD’-wah

Muhammadu Buhari — moo-HAH’-mah-doo boo-HAH’-ree

Bukavu — boo-KAH’-voo

James “Whitey” Bulger — BUHL’-jur

Gisele Bundchen — jih-ZEHL’ BUND’-chen

Ammon Bundy — AM’-uhn

Bunia — BOON’-yah

Nino Burdzhanadze — burd-sheh-NAHD’-zeh

Paul Burrell — BUR’-uhl

Burundi — boo-ROON’-dee

Busan — boo-sahn

Pete Buttigieg — BOO’-tuh-juhj

Elisabeth Byrs — BEERS

C

Cabo San Lucas — KAH’-boh sahn LOO’-kuhs

Caddo — KAD’-oh

Cahokia — kuh-HOH’-kee-uh

Caicos — KAY’-kohs

Cairns — kanz

Cairo — KEHR’-oh (Illinois)

Nicola Calipari — NEE’-koh-lah kahl-uh-PAHR’-ee

Felipe Calderon — fay-LEE’-pay kahl-duh-ROHN’

Camaguey — KA’-muh-gway

Camarillo — kam-uh-REE’-oh

Stephen Cambone — kam-BOHN’

Peter Camejo — kam-AY’-oh

Campeche — kam-PAY’-chay

Campylobacter — kam-pih-loh-BAK’-tur

canakinumab — kan-uh-KIN’-yoo-mab

John Cangialosi — kan-juh-LOH’-see

Cannabidiol –kan-uh-bih-DY’-ahl

Cannes — kan

Sandra Cantu — KAN’-too

Joseph Cao — gow

Mario Capecchi — kuh-PEK’-ee

Michael Capellas — kuh-PEHL’-uhs

Shelley Moore Capito — KAP’-ih-toh

Henrique Capriles — ehn-REE’-kay kah-PREE’-lays

Don Carcieri — kuh-CHEHR’-ee

Jose Carranza — kah-RAHN’-zah

Don Cazayoux — KAZ’-uh-yoo

Kristine Cecava — suh-KAYE’-vuh

Tony Ceccacci — seh-KAH’-chee

Paul Ceglia — SEHG’-lee-uh

Cepia — SEE’-pee-yuh

Whitney Cerak — SEER’-ak

Cerberus — SUR’-bur-uhs

Cernobbio — chehr-NOH’-bee-oh

George Chaanine — SHAH’-neen

Lacey Chabert — shuh-BEHR’

Ahmad Chalabi — AHK’-mahd SHAH’-lah-bee

Salem Chalabi — SAH’-lem CHAH’-lah-bee

Chaldean — kal-DEE’-uhn

Champs-Elysees — shahmz ay-lee-ZAY’

Greg Chamitoff — SHAM’-ih-tahf

Michelle Chamuel — sham-yoo-EHL’

Lien Chan — lee-EHN’ jahn

Channahon — SHAN’-uh-hahn

Chappaqua — CHAP’-uh-kwah

Charles Chaput — SHAP’-yoo

Jean Charest — zhahn shuh-RAY’

Chatham — CHAT’-um

Chattahoochee — chat-uh-HOO’-chee

Iftikhar Mohammed Chaudhry — IF’-tih-kahr moh-HAH’-med CHAW’-dree

Hugo Chavez — OO’-goh CHAH’-vez

Jorge Fadlallah Cheaitelly — HOHR’-hay fahd-LAHL’-lah shuh-TEE’-lee

Steven Chealander — CHEE’-lan-dur

Chechnya — CHECH’-nyah

Chehalis — shuh-HAY’-lihs

Richard Chekevdia — cheh-KEHV’-duh

Chennai — CHUH’-ny

Chen Guangcheng — chehn gwahng-chung

Chen Shui-bian — jehn shwee bee-ehn

Joanne Chesimard — joh-AN’ CHEHZ’-ih-mahrd

Jeffrey Chessani — CHEH’-zah-nee

Chetumal — chay-too-MAHL’

Sachin Chheda — SAH’-chihn CHAY’-dah

John Chiang — chuhng

Leroy Chiao — chow

Chiapas — chee-AH’-puhs

Peter Chiarelli — kuh-REL’-ee

Chibok — chih-BAWK’

Chickasha — CHIK’-uh-shay

Arthur Chi’en — chee-EN’

Chikezie — chih-KEE’-zee

Jacques Chirac — zhahk shih-RAHK’

Seung-Hui Cho — sung-wee joh

Omar Choudhary — CHOOD’-ur-ee

Albert Chretien — KREH’-tee-ehn

Jean Chretien — zhahn kreh-TYEN’

Surayud Chulanont — SOO’-rah-yood joo-LAH’-nohn

Carlo Ciampi — CHAHM’-pee

Vincent “Buddy” Cianci — see-AN’-see

Paul Ciancia — see-AHN’-see-uh

Ann Marie Ciarcia — see-AHR’-see-uh

Mark Ciavarella — shih-vuh-REHL’-uh

Daniela Cicarelli — chih-kah-REHL’-ee

Aaron Ciechanover — CHEH’-kuh-noh-ver

Cite Soleil — see-TAY’ soh-LAY’

Ciudad Juarez — see-yoo-DAHD’ WAH’-rehz

Nkem Chukwu — nih-KEHM’ chuhk-WOO’

Dave Cieslewicz — shihz-LEH’-vich

Cleburne, Texas — KLEE’-burn

Max Cleland — KLEE’-lund

David Clohessy — KLOH’-uh-see

Steven Cojocaru — koh-joh-KAHR’-oo

Stephen Colbert — kohl-BEHR’

Comair — KAHM’-ayr

Cristeta Comerford — krihs-TEH’-tah KUH’-mur-furd

Concepcion — kohn-sehp-SYOHN’

Copahue — koh-PAH’-way

Coppell, Texas — kuh-PEHL’

Edwin Coq – kohk

John Cornyn — KOHR’-nihn

Jon Corzine — KOHR’-zyn

Marion Cotillard — koh-tee-YAHR’

Dominique Cottrez — coh-TREHZ’

Natalie Coughlin — KAHG’-lihn

Amedy Coulibaly — ah-med-ee kool-ee-bahl-ee

William “Mo” Cowan — KOW’-ehn

Mike Crapo — KRAY’-poh

Creutzfeldt-Jakob — KROYTS’-felt YAH’-kohb

Joaquim Crima — joh-ah-KEEM’ KREE’-mah

Crizotinib — krih-ZAH’-tihn-ihb

Cryptosporidium — krip-toh-spor-ID’-ee-um

Ken Cuccinelli — koo-chih-NEHL’-ee

Haleigh Cummings — HAY’-lee

Blase Cupich — blayz SOO’-pich

Cuyahoga — ky-uh-HOH’-guh