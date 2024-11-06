Red Flag Warning issued November 6 at 5:48PM PST until November 7 at 6:00PM PST by NWS San Diego CA
…RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM PST THURSDAY FOR
STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SANTA ANA
MOUNTAINS AND INLAND ORANGE COUNTY…
…RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PST FRIDAY FOR
STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE INLAND
EMPIRE AND THE COASTAL SLOPES OF THE SAN BERNARDINO COUNTY
MOUNTAINS…
…RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
6 PM PST THURSDAY FOR STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE
HUMIDITY FOR ORANGE COUNTY COASTAL AREAS…
…RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
11 AM PST FRIDAY FOR STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR THE COASTAL SLOPES OF THE SAN DIEGO COUNTY MOUNTAINS…
…RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
7 PM PST THURSDAY FOR STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE
HUMIDITY FOR THE SAN DIEGO COUNTY VALLEYS…
…RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
11 AM PST FRIDAY FOR STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR THE COASTAL SLOPES OF THE RIVERSIDE COUNTY MOUNTAINS…
* WINDS…Northeast 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph.
* RELATIVE HUMIDITY…As low as 9 percent.
* IMPACTS…Any fires that develop will likely spread rapidly.
Outdoor burning is not recommended.
* LOCATION…Santa Ana Mountains-Including The Trabuco Ranger
District of the Cleveland National Forest and Orange County
Inland Areas.
A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions
are either occurring now….or will shortly. A combination of
strong winds…low relative humidity…and warm temperatures can
contribute to extreme fire behavior.