Últimos números de vacunación de jovenes de edades entre 12 a 17 años en el Condado

Aproximadamente el 68% de los estadounidenses de 12 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cuando se desglosan por edad, los datos recientes de los CDC muestran que entre los 12 y los 15 años, solo alrededor del 29% de los niños están completamente vacunados, que es el número más bajo para cualquier grupo de edad. Incluso en el grupo de edad de 16 a 17 años, alrededor del 41% están completamente vacunados.

Con los estudiantes regresando a la escuela y aumentando los casos de COVID, ¿los grupos de edad más jóvenes decidirán vacunarse? En julio, el Departamento Administrativo de Biden no alcanzó su objetivo de que el 70% de los adultos reciban al menos una dosis de la vacuna. Con no cumplir con el gol, los funcionarios dijeron que tenía que ver con la población más joven. Ahora que ha pasado un mes, los últimos datos de los CDC muestran que el 58% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna COVID. Sin embargo, dado que no todos los niños no están vacunados, el funcionario de salud local José Araballo es un portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside dice: "Para aquellos que tienen más de 12 años y más los que tienen menos de 12, al usar una máscara, vaya a escuela, ir a eventos públicos, queremos asegurarnos de que todos puedan y puedan usar una máscara cuando estén en público y lavarse las manos y practicar el distanciamiento social. Todas las cosas habituales que recomendamos para los adultos que se aplican a niños también ". Araballo también explica que la población más joven menor de 18 años no puede recibir la vacuna porque los niños necesitan la aprobación de sus padres. "Para estas personas de 12 a 17 años, todavía necesitan la aprobación de sus padres antes de poder hacerlo. Por eso, nuestro mensaje para los padres de niños de esa edad es que hablen con el pediatra y obtengan consejos fundamentados respaldados por la ciencia, en lugar de que alguien lea en las redes sociales ", dice Araballo. Aunque los números de la vacuna COVID para la población más joven, Araballo dice que el número de niños vacunados está aumentando. Consulte las estadísticas de vacunación por código postal aquí en el valle.