Oficial de salud pública del condado dialoga sobre las vacunas en los campos

La vacuna de refuerzo contra el COVID-19 está generando inquietud entre la comunidad campesina. El viernes por la mañana el funcionario de salud pública del condado, el doctor Geoffrey Leung se reunió con trabajadores del campo para aclarar dudas.

Durante la hora de descanso, unos 40 jornaleros en el este del Valle de Coachella escuchan atentamente al Dr. Geoffrey Leung.

El oficial de salud pública del condado llegó para resolver sus preocupaciones respecto al COVID-19 y las vacunas.

“Si ellos no tienen confianza en esto, no es posible que reciban la vacuna, la vacuna es muy segura, muy efectiva, no nomás protege a la comunidad pero a toda la familia”, dijo el Dr. Leung.

En el grupo que visitó el doctor, todos ya contaban con sus 2 dosis de la vacuna Pfizer. Debido a su trabajo, ellos califican para una dosis de refuerzo. En la mente de muchos de ellos, cuánto esperar para recibirla.

“Deben de recibir la vacuna de refuerzo seis meses después de la segunda dosis”, dijo el Dr. Leung.

Antonio Perez pensó en sus amigos que no llegaron y aprovecho para averiguar si se pueden mezclar vacunas.

“Cuando una persona certificada viene a hablar con nosotros directamente, se rompen los mitos, porque es una persona que representa el condado”, dijo Perez.

El Dr. Leung dice que, si se puede combinar vacunas, es una interrogante que le llega a diario.

El dice que la mayoría de la gente debería evitar mezclarlas a menos que su médico diga lo contrario.

“Una pregunta común de la vacuna de refuerzo es ,si he recibido la vacuna de Moderna y Johnson y Johnson y en este momento la vacuna de refuerzo es solo para los que se han vacunado Pfizer”, dijo el Doctor Leung.

El Dr. Leung y junto a la organización TODEC también visitaron a 15 campesinos en un campo rural donde se cosecha la lechuga.

“Todos ustedes califican para la vacuna de refuerzo”, les informo el doctor en español.

Luz Gallegos teme que por falta de información, otro campesino pierde la vida a causa del virus.

“Tenemos que seguir cuidándolos, valorando, y dando la información educación para que sigan con su prevención”, dijo Gallegos, directora de la organización TODEC.

Se estima que más del 90% de los agricultores en el este del valle ya están vacunados.

Al estar cara a cara con el experto de salud, se espera que estos trabajadores del campo corran la voz de la importancia de vacunarse.

“Es algo bueno que vino el doctor, mucha gente a veces teme ir al doctor o no tiene la oportunidad por x cosas, es algo bueno que hayan venido”, dijo Carlos Fabela, un trabajador del campo.

La organización de TODEC sigue invitando a la comunidad que no se ha vacunado que acuda a sus oficinas los viernes donde se proporcionan vacunas.

Los que llegan reciben una tarjeta para café después de recibir su vacuna. Las oficinas de de TODEC están localizadas en 1560 Sixth Street, Coachella, California 92236.