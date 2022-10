“House of the Dragon”: la primera temporada mostró la increíble evolución de los dragones desde “Game of Thrones”

Con un presupuesto menor a US$ 20 millones por episodio, según informó una fuente cercana a la producción a la revista Variety, y gracias a los avances técnicos, los creadores han conseguido bestias fascinantes. Además, han agregado un componente distinto a “Game of Thrones”, donde hubo tres jinetes (John Sow, Daenerys y The Night King), pero solo la reina Targaryen tuvo un vínculo especial con su dragón. “Uno de los más populares es Caraxes, el que monta Daemon Targaryen, que es uno de los personajes más queridos por los seguidores. Se nota que el jinete es igual que el dragón. Incluso en diseño, no solo en cómo es sino en el sonido que emite también, se nota que es un dragón retorcido, como su amo”, comenta Maquiavello.

(CNN Español) — “Las personas que no creen en los dragones, los dragones se las terminan comiendo desde adentro”, dice Valentín Muro, escritor y copresentador del podcast “Dame fuego” sobre “House of the Dragon”, parafraseando una obra de Ursula K. Le Guin.

