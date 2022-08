Djokovic se retira del US Open por la política de vacunación contra el covid-19 en Estados Unidos

Stacy Allaster, directora del torneo del US Open, señaló en un comunicado que “Novak es un gran campeón y es muy desafortunado que no pueda competir en el US Open de 2022, pues no puede ingresar al país debido a la política de vacunación del gobierno federal para ciudadanos no estadounidenses”.

