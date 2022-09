Cómo Frances Tiafoe pasó de dormir en un club de tenis a las semifinales del US Open

Pero no se equivoquen, esta no es una historia de éxito de la noche a la mañana. Es el producto de miles de horas de trabajo y una mentalidad que no aceptará un no por respuesta.

“Obviamente, yo no era el niño rico o no tenía todas las cosas nuevas o lo que sea. Pero yo solo estaba viviendo la vida. Podía jugar tenis gratis, el deporte que amaba”, le dijo a CNN Sport en 2015, y agregó que no cambiaría su crecimiento por nada del mundo.

La multitud en el Arthur Ashe Stadium se deleitó con el juego de Tiafoe, el primer hombre negro estadounidense en llegar a una semifinal del US Open desde Ashe en 1972. Y en un partido en el que no perdió un juego de servicio ante el No. 11 del mundo, no podía decepcionarlos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.