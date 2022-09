ANÁLISIS | La razón por la que a Trump realmente le enojará la nueva demanda por fraude en Nueva York

Ahora bien, incluso a pesar de esa generosa retórica anterior, esta demanda afectará a Trump de manera diferente. No se trata de que su exdirector financiero Allen Weisselberg se haya declarado culpable de un plan de fraude fiscal que se extendió por 15 años. Se trata de que quienes llevan su misma carne y sangre se enfrentan a la abrumadora perspectiva de tener que defenderse de una sólida demanda civil que hace afirmaciones importantes. Entre ellas, que Trump valoró su propiedad de Mar-a-Lago en US$ 739 millones cuando debería haberlo hecho más cerca a US$ 75 millones (entre muchas otras cosas).

