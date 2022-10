OPINIÓN | Elecciones en Brasil: el país está mucho más dividido de lo que se esperaba

La lección para la izquierda latinoamericana es que, a pesar de la pandemia, de la contracción económica de 2020, de la desigualdad y de la mediocridad de los estados de bienestar en América Latina, de la pésima gestión de la derecha en muchos de estos países, los votantes de la región no están dispuestos a darle un mandato transformador a sus gobernantes. Quieren alternancia, quieren cambio, desean una política social ambiciosa, audaz y eficaz, pero no buscan una revolución. Por desgracia, la derecha latinoamericana existe. O, en todo caso, la izquierda revolucionaria no existe. Los resultados de Brasil y de Chile lo confirman.

