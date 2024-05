Eurovisión vuelve a su hogar espiritual. Esta es tu guía para un concurso de canciones inspirado en ABBA y obsesionado con la lasaña

“Europapa”, de Joost Klein, es una cacofonía de eurolocura con un trasfondo conmovedor, dedicada a su difunto padre. “Realmente no me gustan las canciones tristes, pero me encantan las que suenan alegres pero tienen un significado triste”, afirma. Crédito: Jens Büttner/picture alliance/Getty Images

Es cierto que la vara no estaba muy alta. 1974 fue también el año en que Paul Anka encabezó las listas de éxitos con “(You’re) Having My Baby”, un tema que ganó en 2006 una encuesta de CNN sobre las peores canciones de todos los tiempos.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.