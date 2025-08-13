Enfermeras protestan en el Hospital JFK Memorial por las condiciones de personal, salario y capacitación

INDIO, Calif. (KUNA) -- Las enfermeras de Tenet en el Hospital JFK Memorial afirman que se enfrentan a la falta de personal, capacitación y salario, lo que las ha llevado a protestar el miércoles.

El miércoles por la noche, las enfermeras tituladas del sindicato SEIU 121 se reunieron a las afueras del Hospital JFK Memorial para protestar por las condiciones que, según afirman, han causado baja moral en el personal, lo que ha llevado a muchas a buscar otras opciones para su futuro profesional. Cabe aclarar que esto no es una huelga ni se ha producido un paro laboral.

"La conciliación de la vida laboral y personal es un problema, ya que algunas enfermeras están de guardia hasta 15 días o más. Tenemos mucha rotación de personal y muchas de nuestras enfermeras se van del JFK para buscar mejores salarios", declaró Tracy Pryor, enfermera de operaciones con 28 años de experiencia.

Algunas de las preocupaciones del sindicato son similares a las de las enfermeras de la CNA del Centro Médico Regional del Desierto, operado por Tenet, quienes también exigieron una dotación de personal más segura y una capacitación más sólida. Según Pryor, los recién graduados universitarios reciben la mitad de la formación que recibían antes de la pandemia, y la duración de la orientación se ha reducido de 12 a 6 semanas.

"Ya sabes, el trabajo administrativo cuando te gradúas, has realizado algunas tareas clínicas. Lo que realmente importa es trasladar eso al ámbito laboral real", dijo Pryor.

También cree que los salarios más altos en los hospitales cercanos están aumentando la rotación de personal entre las enfermeras experimentadas. Pryor cree que el JFK Memorial podría recibir salarios más bajos por ser un centro de traumatología de nivel cuatro, en comparación con el nivel uno del Desert Regional Medical Center.

Telemundo 15 contactó a Tenet Health para conocer su versión de los hechos y recibió una declaración:

"Como siempre, nos comprometemos a brindar atención segura y de alta calidad y una experiencia excepcional para el paciente en la comunidad a la que servimos, así como un ambiente laboral positivo para nuestros empleados. Actualmente estamos negociando con el sindicato y continuaremos negociando de buena fe con la esperanza de alcanzar un contrato exitoso. Estamos abiertos a todos los servicios".

Los organizadores sindicales también esperan que el piquete reanude las negociaciones en la mesa de negociación.