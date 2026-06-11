¿Dónde y cuándo se jugarán las próximas ediciones del Mundial de fútbol?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. La edición número 23 de la Copa del Mundo será la más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México.

Por suerte para los más fanáticos al fútbol, esta Copa Mundial de la FIFA llegará solo tres años y medio después de la última, la de Qatar 2022, que rompió la norma de jugarse a mitad de año y lo hizo durante noviembre y diciembre.

La próxima edición del torneo más convocante del mundo se realizará a mitad de año de 2030. Será especial, sin dudas, por tratarse del centenario del primer Mundial de la historia, aquel de 1930 disputado en Uruguay.

Mucho ha cambiado desde aquella ocasión. Atrás quedaron los largos viajes en barco y el bajo número de participantes. Las 13 selecciones que acudieron a Montevideo (única ciudad sede) dieron paso a una expansión continua que encontró su máximo en este 2026.

Los 48 competidores que hay hoy en día obligan a “abrir el juego”, para decirlo en términos futbolísticos. Y es que es complicado que un solo país tenga la infraestructura de estadios, hoteles, campos de entrenamiento y transporte que requiere organizar un torneo de semejante tamaño. Por eso, la edición de 2030 repetirá un poco lo que veremos este año, con las sedes múltiples.

Pero la edición de 2030 será única incluso en ese detalle. Habrá tres sedes principales, como en 2026, pero, a diferencia de este año, donde se realiza enteramente en América del Norte, dentro de cuatro años el trofeo unirá continentes, con España, Marruecos y Portugal albergando la fiesta del fútbol.

Y todavía hay más, porque existirán otras tres sedes que fueron seleccionadas para un solo partido: Argentina, Paraguay y Uruguay, siendo la primera vez que esto sucede en la historia de la FIFA.

La FIFA dijo que eligió al trío de países sudamericanos a raíz, precisamente, del centenario, como una manera de honrar la fiesta sudamericana del siglo pasado… y quizás también como premio consuelo, ya que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay habían presentado un proyecto para organizar la Copa del Mundo, compitiendo con la propuesta euroafricana.

La Celeste fue elegida a modo de homenaje por haber sido la primera sede y primer campeón, mientras que la Albiceleste fue reconocida como primer subcampeón. La explicación de qué hace Paraguay en ese listado es que allí tiene radicada su sede la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

No será algo meramente anecdótico, ya que, a falta de confirmación de la FIFA, se espera que, como sedes, las selecciones de estos tres países tengan asegurada su clasificación y jueguen sus partidos inaugurales en casa, antes de continuar la aventura en España, Marruecos y Portugal. Incluso se sabe que el estadio Centenario, donde Uruguay venció a Argentina por 4 a 2 para convertirse en el primer campeón del mundo, recibirá el partido inaugural de la competencia.

Sin embargo, existe una propuesta que podría cambiar radicalmente el diagrama del torneo. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lleva meses insistiendo en que el Mundial de 2030 debería incluir a 64 equipos, y ya elevó el pedido formal en abril del año pasado durante el 80° Congreso Ordinario de Conmebol.

“Solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial”, dijo Domínguez en su discurso de apertura del congreso.

Esa propuesta incluye que Argentina, Paraguay y Uruguay no sean sede de un solo partido cada una, sino que cada país reciba todos los encuentros de su propio grupo. Puede que para muchos la posibilidad de un Mundial de 64 suene ridícula, pero la propuesta está bajo estudio de la FIFA.

Las cosas para 2034 están mucho más claras. La FIFA anunció el 11 de diciembre de 2024 que la vigésimo quinta edición de la Copa del Mundo volverá a Asia, después de la experiencia en Qatar. En este caso, solo un país será sede: Arabia Saudita.

La elección de Europa, Africa y Sudamérica para los encuentros de 2030 allanó el camino para la vuelta al continente asiático, ya que la FIFA sigue priorizando su modelo rotativo para llevar el torneo por todos los continentes. Como el de 2026 se realiza en América del Norte, para 2034 la competencia más importante solo podía ir a Asia u Oceanía (nunca recibió el Mundial).

Restará saberse si, como en Qatar, el torneo debe moverse para fin de año, ya que es cuando las temperaturas son menos cálidas en esa parte del mundo.

Aún falta mucho por conocer de ese Mundial, pero está claro que, como lo será la Copa del Mundo de 2026 para Estados Unidos y la MLS, la de 2034 será el broche de oro para otro país que tiene una liga en ascenso, donde cada vez más estrellas eligen ir a jugar, y donde, por supuesto, el fútbol mueve cada vez más dinero.

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