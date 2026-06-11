Estos son los jugadores que más partidos han jugado en la historia del Mundial

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

El Mundial 2026 nos dejó un récord incluso antes de empezar: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México) son los primeros en acudir a seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (aunque el portero no ha tenido minutos en algunas de ellas). Sin embargo, solo el astro argentino integra el podio de jugadores con más partidos disputados en la historia del torneo.

Aquí, el listado de los que más participaciones acumulan desde Uruguay 1930 (primer Mundial) hasta Qatar 2022.

El astro argentino disputó hasta el momento cinco ediciones del Mundial: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Con la consagración en el Mundial de Qatar ante Francia, no solo llegó al sitial más anhelado de toda su carrera, ser campeón del mundo, sino que también se ubicó como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la competición, con 26.

El nacido en Rosario jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006, donde sumó pocos minutos, aunque esos le alcanzaron para debutar en la red ante Serbia y Montenegro.

Ya para 2010 era titular y dueño de la “10”, mientras que en 2014 era figura indiscutida del equipo que acarició el éxito, pero que perdió la final ante Alemania. Tras un deslucido paso por Rusia 2018, la gloria le llegó en Qatar 2022.

Encarno la piel y alma del jugador alemán por excelencia: mentalidad de héroe, espíritu súper competitivo, entrega colosal, dinamismo asombroso y bestial ganador.

Su primer Mundial fue España 1982, donde fue suplente, y en México 1986 ya era titular y figura del equipo, jugando los siete partidos, incluida la derrota ante Argentina en la final.

Italia 1990 le dio posibilidad de revancha y no la desaprovechó, venciendo a la Albiceleste y levantando el trofeo más importante de todos. También jugó en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, donde la selección germana no logró trascender demasiado.

El tercer lugar del podio también lo ocupa un alemán, y no es casualidad dada la era gloriosa que tuvo la selección teutona desde 1990 hasta 2014.

Goleador tan temible como implacable, el nombre de Miroslav Klose está grabado a fuego en la Copa del Mundo, porque además es el máximo artillero de la competencia, con 16 goles.

Además, tiene otras dos marcas por ahora intocables: estuvo en el podio de las cuatro ediciones del Mundial que disputó —2° en Corea-Japón 2002, 3° en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y 1° en Brasil 2014— y también es el jugador con más triunfos: 17 en 24 partidos.

Un defensor cuya excelencia dejó una profunda huella. Su estilo, de admirable riqueza táctica, temperamento y carisma le dieron un nombre de gran estatus en la Copa del Mundo.

El éxito le fue esquivo, ya que debutó en el Mundial de 1990 —donde Italia fue local—rodeado de una gran generación de jugadores, pero terminó tercero, y en 1994 se quedó a las puertas de la gloria, perdiendo la final ante Brasil. En 1998 y 2002, con planteles de menos valía, la Azzurri no tuvo mucho vuelo. De haberlo tenido, seguro habría encabezado este listado.

Sin embargo, Maldini se quedó con un notable doble récord: fue titular en los 23 partidos que jugó en la Copa del Mundo, disputando además todos los minutos de juego.

CR7 es el primer jugador en marcar goles en cinco ediciones de la Copa del Mundo, aunque hasta ahora no pudo llegar nunca a la final.

Debutó en Alemania 2006, dentro de un plantel de enorme jerarquía que llegó hasta semifinales, pero desde ahí en más solo sumó sinsabores: en Sudáfrica 2010 fue eliminado en octavos de final, en Brasil 2014 en fase de grupos, en Rusia 2018 otra vez en octavos y en Qatar 2022 en cuartos de final.

Ahora, con Roberto Martínez en el banco, y un plantel plagado de estrellas en defensa, mediocampo y ataque, Cristiano tiene todo dado para dejar su impronta en los libros de historia.

Diego Maradona (Argentina) jugó 21 partidos durante las cuatro ediciones de la Copa del Mundo en las que participó (1982, 1986, 1990 y 1994), disputando dos finales, con un título mundial en sus manos. Con la misma cantidad de juegos aparece Uwe Seeler (Alemania Occidental), aunque nunca coincidió con el “10” argentino, ya que disputó el Mundial de 1958, 1962, 1966 y 1970. También con 21 encuentros aparece en la lista Wladyslaw Zmuda (Polonia), quien disputó la Copa del Mundo en 1974, 1978, 1982 y 1986.

El club de los 20 tiene varios miembros. Uno de ellos es Cafú (Brasil), histórico lateral derecho que ganó el Mundial en 1994 y 2002, y que también estuvo en el subcampeón de 1998. También aparecen los campeones en 2014 Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger (Alemania), aunque el defensor disputó un Copa del Mundo más, en 2018. Hugo Lloris (Francia), campeón en Rusia 2018 y subcampeón en 2022, y Grzegorz Lato (Polonia) completan esta lista.

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