Pulpos, nutrias y otros “oráculos” del fútbol: los animales que predijeron Mundiales y se volvieron virales

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

Cada Copa del Mundo hace que el planeta debata sobre qué selección saldrá campeona. Muchos apelan a su corazón, apostando por la camiseta a la que le son fieles. Otros basan su decisión —de manera más racional— en la historia reciente y el desempeño de los planteles en torneos y amistosos previos a la gran cita.

Si bien es muy difícil determinar a ciencia cierta al ganador, entre cábalas, supersticiones y estadísticas, existe una tradición que desde hace casi dos décadas es un espectáculo paralelo al fútbol: los animales que “predicen” quién ganará los partidos del Mundial.

Estos “oráculos” del fútbol van desde pulpos, gatos y tortugas hasta nutrias, y fueron convertidos en supuestos adivinos deportivos por zoológicos, acuarios y medios de comunicación de distintos países. Algunos acertaron resultados clave y alcanzaron fama internacional. Otros fallaron, aunque igualmente se transformaron en fenómenos virales.

El caso más famoso sigue siendo el de Paul, el pulpo alemán que durante Sudáfrica 2010 logró un nivel de precisión tan sorprendente que millones de personas comenzaron a seguir sus predicciones casi con la misma atención que los partidos.

La historia comenzó en el acuario SEA LIFE Oberhausen, en Alemania. Allí vivía el molusco cefalópodo invertebrado marino de dos años, que fue sometido a una sencilla dinámica. Le colocaban en su tanque dos cajas transparentes con comida, cada una decorada con la bandera de una selección, y la primera caja que elegía era interpretada como su pronóstico.

Lo que parecía una simple atracción turística se convirtió rápidamente en un fenómeno global, cuando Paul comenzó a acertar los resultados de Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010. Predijo correctamente las victorias alemanas, la derrota frente a Serbia y también la caída ante España en semifinales. El clímax llegó cuando pronosticó —en tan solo tres minutos— que España vencería a Países Bajos en la final. ¿Y adivinen qué? España ganó 1-0 con el recordado gol de Andrés Iniesta y el pulpo quedó inmortalizado como el “oráculo” del Mundial.

Paul terminó el torneo con una marca perfecta de ocho aciertos en ocho predicciones, convirtiéndose en una celebridad internacional. El animal recibió una réplica de la Copa del Mundo por parte del acuario por sus aciertos y fue retirado del ámbito “clarividente” para vivir tranquilo. Sin embargo, pocos meses después del torneo, en octubre, falleció. Según el acuario alemán, Paul nació en Inglaterra y vivió la edad promedio de un pulpo. Sus cenizas fueron colocadas en una urna dorada, dentro de una réplica del invertebrado de 182 centímetros de altura que sostiene un balón y se encuentra en el acuario.

Después de Paul, algunos zoológicos intentaron repetir el fenómeno en torneos posteriores. El Mundial de Brasil 2014 tuvo varios animales “adivinos” que buscaban convertirse en la nueva estrella viral del fútbol, casi siempre con la misma mecánica: se colocaban alimentos o juguetes asociados a dos selecciones y el animal elegía uno. Aunque muchos tuvieron resultados discretos, el atractivo mediático funcionó.

Uno de los más recordados fue Cabeção, o “Cabeza Grande”, una tortuga brasileña de 25 años que habitaba un santuario en Praia do Forte. Salió del anonimato acertando que su país ganaría el partido inaugural del Mundial, pero no tuvo la consistencia de resultados del pulpo alemán.

Para Rusia 2018 apareció, como protagonista, un gato blanco y sordo que vivía en el Museo Hermitage de San Petersburgo. El felino elegía entre platos de comida identificados con las banderas de las selecciones y rápidamente ganó notoriedad mediática. Achilles —como se llamaba el felino— acertó varios partidos durante la fase inicial y se convirtió en una celebridad local. Su condición de gato sordo incluso alimentó el mito: sus cuidadores aseguraban que eso le permitía concentrarse mejor y evitar distracciones. Aunque no mantuvo una precisión perfecta, logró consolidar la idea de que cada Mundial necesitaba su propio “animal oráculo”.

Qatar 2022 no sería la excepción. Dos nutrias de un zoológico en Tailandia predijeron que Argentina sería campeona del mundo venciendo a Francia. Nuevamente se usó la técnica de la comida para motivar a los mamíferos semiacuáticos, que vaticinaron correctamente que la escuadra liderada por Lionel Messi sería la vencedora del torneo.

A pesar de estos casos, no existe ninguna evidencia científica de que estos animales tengan capacidades predictivas. Expertos en comportamiento animal dicen que las elecciones responden al azar, a estímulos alimenticios o simplemente a comportamientos espontáneos. Sin embargo, el fenómeno funciona como entretenimiento, y mientras exista una pelota rodando y millones de personas soñando con acertar el resultado, siempre habrá alguien dispuesto a su mascota esperando una señal del destino.

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