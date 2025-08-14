Hombre de Yucca Valley acusado de abuso sexual infantil; Investigadores sospechan de más víctimas

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) - Un hombre de Yucca Valley fue arrestado esta semana tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor, anunciaron las autoridades.

Raúl Custodio, de 44 años, fue arrestado el miércoles por la tarde tras una denuncia de actos lascivos con un menor en Crestview Drive, Yucca Valley.

"Durante la investigación, se descubrió que Raúl Custodio había cometido abuso sexual continuo de un menor", se lee en un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Custodio fue arrestado tras una investigación. Fue ingresado en la cárcel de Morongo Basin y se encuentra detenido bajo fianza de $250,000.

Los detectives publicaron la fotografía de Custodio el jueves, ya que creen que podría haber más víctimas. Se anima a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a contactar al detective S. Ables o al detective T. Bengard al (760) 366-4175. Quienes deseen permanecer anónimos pueden llamar a la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o dejar información en www.wetip.com.