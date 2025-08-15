El Teleférico de Palm Springs reabrirá sus puertas el sábado tras un cierre de una semana

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - El Teleférico de Palm Springs reabrirá oficialmente al público el sábado tras un cierre de una semana.

El cierre se debió a problemas técnicos, así como a un retraso en la entrega de una pieza de repuesto.

El primer tranvía subirá a las 8:00 a. m., el último a las 9:00 p. m. y el último a las 10:30 p. m.

Los tranvías salen al menos cada 30 minutos.

“Agradecemos a los usuarios del tranvía su paciencia durante este cierre inesperado”, declaró Nancy Nichols, gerente general del tranvía. “Nuestro equipo de Sistemas de Tranvías trabajó incansablemente para aislar y reemplazar la pieza defectuosa. Ahora estamos ansiosos por dar la bienvenida de nuevo a los visitantes al tranvía y al Parque Estatal y Área Silvestre Monte San Jacinto”.

