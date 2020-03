Otro conductor de autobus con acusaciones de manosear a una niña de 11 años, se declara culpable

Kunamundo

Un ex conductor de autobús escolar de Coachella Valley se declaró culpable hoy de tocar inapropiadamente a una niña de 11 años varias veces.

Samuel Ortega, de 60 años, fue arrestado en su casa de Cathedral City el 24 de enero de 2019, después de una investigación que comenzó meses antes, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Ortega trabajó para First Student, una empresa de contratación de autobuses escolares que presta servicios a varios distritos escolares locales.

El mes pasado, otro conductor de autobús escolar local fue arrestado, acusado de abusar de tres niñas, en crimenes habrian sucedido hace una decada.

Tras una audiencia preliminar el jueves en el Centro de Justicia Larson en Indio, Ortega se declaró culpable de cometer tres actos lascivos con un menor de 14 años entre agosto y noviembre de 2018.

La sentencia está programada para el 22 de julio.

En noviembre de 2018, los agentes del sheriff respondieron a una llamada en el bloque 100 de Clearwater Way en Rancho Mirage, donde se enteraron de que un menor había sido posiblemente agredido.

Los investigadores más tarde "encontraron pruebas que corroboraron las acusaciones de agresión sexual", según el departamento del sheriff.

Durante la audiencia preliminar, el investigador del sheriff Josh Reinbolz testificó que las autoridades recogieron seis semanas de video de vigilancia del interior del autobús escolar del acusado.

Reinbolz describió varias interacciones inapropiadas capturadas en camara entre Ortega y la víctima, a quien el acusado llamó

"Su futura novia" mientras se subía al autobús, incluyendo "groping, cosquillas, pellizcar y agarrar".

El abogado defensor Shaun Sullivan señaló que Ortega no tiene condenas por delitos graves y que los investigadores no encontraron pornografía infantil en su computadora ni ninguna otra indicación que Ortega fuera un depredador sexual.

Sullivan dijo que estas fueron las únicas acusaciones contra Ortega en los seis años que trabajó para First Student.

Ortega sigue encarcelado en el Centro Correccional Smith con una fianza de $500,000