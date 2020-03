Generosa donación para bancos de alimentos locales, la distribución se llevara a cabo el sabado en una Iglesia en Indio.

Kunamundo

La tribu Cabazon dona más de 10 mil libras de productos perecederos a FIND Food Bank

La tribu donó más de 10,000 libras de productos perecederos del Fantasy Springs Resort Casino al banco de alimentos FIND.

La donación incluye huevos, leche, limonada, jugo, pan, pasteles, frutas y verduras como lechuga, champiñones, tomates cherry y romaníes, Bok choy, brócoli, calabacín y más.

Las mercancías fueron envueltas en plástico y cargadas en 16 palets apilados de cinco pies de altura, y requirieron la mano de obra de 10 empleados de Food & Beverage.

FIND Food Bank organizó la distribución el sábado 21 de marzo de 9:30 a.m. a 11 a.m. en First AME Church ubicada en la calle Saguro 43601 en Indio.

El FIND Food Bank sirve a personas necesitadas en los condados de Riverside y San Bernardino, incluyendo aquí en el Valle de Coachella.

"Este es un momento difícil para todos en nuestra comunidad, pero también hay oportunidades para tener un impacto positivo", dijo el Presidente Doug Welmas. "Los alimentos que se donan habrían sido disfrutados por nuestros huéspedes y empleados, por lo que estamos encantados de asociarnos con FIND Food Bank para proporcionar alimento a otras personas necesitadas".

Para obtener más información sobre Fantasy Springs Resort Casino, visite www.FantasySpringsResort.com

Para obtener más información sobre FIND Food Bank, incluyendo cómo puede ser voluntario, visite http://www.findfoodbank.org/.

Para obtener más información sobre las distribuciones de alimentos, llame al 760-775-FOOD (3663).