¿Qué son y para quiénes van las tarjetas Mexicana y Mi Salud que propone Xóchitl Gálvez?

Pero el especialista remarca que, aunque en países como México son necesarios estos programas, solo hay que aplicarlos de forma temporal. En la propuesta de la candidata no está establecida la temporalidad. Además, estos programas, coincide, deben ir acompañados de políticas públicas, “porque la violencia no la vas a resolver con 5.000 pesos al mes (US$ 300)”.

