Dos médicos: padre e hijo mueren de coronavirus con semanas de diferencia después de ser hospitalizados el día del padre

Dos médicos conocidos de la Florida, un padre y un hijo, murieron por complicaciones de Covid-19, según un miembro de la familia.

El Dr. Carlos Vallejo, de 57 años, y su padre, el Dr. Jorge Vallejo, de 89, fueron hospitalizados durante las primeras horas de la mañana del Día del Padre. Murieron con cinco semanas de diferencia, dijo el hijo de Carlos, Charlie Vallejo.

El Dr. Jorge Vallejo era un obstetra y ginecólogo jubilado que ejerció durante más de 45 años en el área de Miami y trató a celebridades, como la cantante de salsa Celia Cruz. Era conocido por dar a luz a uno de los bebés más pequeños del mundo, un niño de 22 semanas que pesaba 15 onzas. Se mudó con su familia, incluido Carlos, de dos años, a Miami desde Guantánamo, Cuba, en 1965.

Sus tres hijos también estudiaron medicina. El Dr. Carlos Vallejo estuvo al frente de la pandemia, vistiendo equipo de protección personal completo y tratando a docenas de pacientes con Covid-19 en cualquier momento. Charlie Vallejo le dijo a CNN que su padre trataba a sus pacientes como familia. “Le importaba demasiado”, dijo Charlie Vallejo. "Murió como un héroe". Murieron con semanas de diferencia Jorge murió el 27 de junio mientras Carlos luchaba contra Covid-19 desde una habitación de hospital. Su familia entregó la devastadora noticia de la muerte de su padre por FaceTime. "(Estaba) rodeado de máquinas y sin contacto humano, así que creo que eso lo rompió", dijo Charlie Vallejo. Después de tres semanas en la UCI, incluidas dos semanas con un ventilador, Carlos Vallejo murió el 1 de agosto. Charlie dijo que su padre no tenía ninguna condición preexistente. “Se sentía como un campeón, ya sabes. Fue un guerrero hasta el final ”, dijo Charlie Vallejo. Cinco miembros de la familia Vallejo contrajeron coronavirus, incluida la esposa de Carlos. La familia cree que Carlos Vallejo fue muy cauteloso, pero se infectó al tratar a los pacientes. Carlos es uno de los más de 900 trabajadores de la salud de EE. UU. Que han muerto a causa de la misma enfermedad de la que intentan salvar a otros. Para conmemorarlos, Kaiser Health News y The Guardian US se unieron para publicar una base de datos de todos los trabajadores de la salud de EE. UU. Que han muerto de coronavirus desde que comenzó la pandemia.