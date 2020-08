Ataque cibernético genera problemas en la pagina de College of the Desert.

Kunamundo

Los usuarios que intentan acceder a la página de College of the Desert han tenido problemas. El domingo, College of the Desert fue víctima de un ataque de malware que derribó el correo electrónico y los servicios web. Se dice que un equipo de expertos está trabajando diligentemente en este tema para que todo vuelva a funcionar lo antes posible.

Los expertos también han ayudado a la universidad a completar un informe con la Oficina Federal de Investigaciones. En un comunicado, el superintendente Dr. Joel Kinnamon dijo: "El proceso de restauración requiere pruebas exhaustivas del sistema y de los datos.

No correremos el riesgo de reanudar las operaciones antes de probar la estabilidad y confiabilidad del sistema. "Si bien no podemos proporcionar un plazo exacto para la reparación completa de los sistemas de College, estamos trabajando diligentemente para garantizar que los sistemas y las operaciones se restauren lo antes posible".

Karston Williams es estudiante de College of the Desert. Dijo: "Estoy un poco nervioso porque no estoy seguro de haber entrado en un par de mis clases porque estaba en la lista de espera". También necesitaba pagar algunas de las tarifas de sus clases. College of the Desert está asegurando a los estudiantes que no serán retirados de las clases por falta de pago. El Dr. Kinnamon agregó: "Aunque el ataque ha afectado a profesores, personal y estudiantes, no hay evidencia de que se haya comprometido ninguna información de identificación personal". Williams dijo: "Por mucho que la tecnología sea excelente, tiene sus problemas y no todos pueden solucionarse de inmediato". Agregó que todavía está emocionado de tomar clases en línea. Dijo que le da más tiempo para trabajar y crear su propio horario. College of the Desert dijo que continuarán utilizando el sistema de alerta de texto de emergencia de la universidad para proporcionar actualizaciones e información al personal y a los estudiantes. Taban Sharifi de News Channel 3 tendrá más detalles en una historia completa esta noche a las 6 p.m.