Condado de Riverside apoya con ayuda financiera a trabajadores del campo afectados por la pandemia

El Condado de Riverside está implementando un nuevo programa para mantener a los trabajadores agrícolas del Valle de Coachella y sus familias a salvo del coronavirus.

Se proporcionará alojamiento temporal, incluidas habitaciones de hotel y motel, para los trabajadores agrícolas que hayan sido expuestos o probados positivos con el virus si no pueden autoaislarse en casa.

"Estamos celebrando ahora mismo porque el Condado de Riverside vuelve a hacer historia, realmente dando un paso adelante para nuestra comunidad de trabajadores agrícolas", dijo Luz Gallegos, directora de programas comunitarios de TODEC Legal Center. Su organización se asocia con la ciudad para proporcionar alcance y coordinar los servicios.

Los trabajadores agrícolas, considerados esenciales, son altamente vulnerables al coronavirus debido a la naturaleza de su trabajo en los campos.

"Sea cual sea la fruta o los vegetales que estén recogiendo, no hay espacio para el distanciamiento social", dijo Gallegos.

Una vez que los trabajadores agrícolas se van por el día, muchos regresan a los parques de casas móviles donde los cuartos están apretados. A menudo, varios miembros de la familia viven allí, por lo que no es adecuado para autoaislarse.

"No pueden pagar el alquiler en otro lugar, así que regresan a casa y están con sus familias", dijo Gallegos.

Ya más de 2.000 trabajadores agrícolas han dado positivo en el condado de Riverside. Y los funcionarios del condado dijeron que probablemente hay muchos más casos positivos no detectados.

El supervisor Manuel Pérez escribió en un comunicado: "La pandemia ha tenido un efecto desproporcionado en los trabajadores agrícolas en todo el estado de California y en el condado de Riverside. Este es un programa muy necesario, y tal vez el primero de su tipo…".

El programa también proporcionará asistencia financiera para cubrir los salarios de los trabajadores agrícolas perdidos por enfermedad o cuarentena – hasta $2,000.

"Esto fue algo que estaba muy atrasado y estamos muy contentos de que la Junta de Supervisores del Condado de Riverside escuchara", dijo Gallegos.

Se espera que el programa comience a prestar servicios la próxima semana. TODEC Legal Center será la agencia coordinadora.