Padres del Valle de Coachella balancean el trabajo y las clases virtuales

Muchos padres del Valle de Coachella están viviendo momentos llenos de emociones mixtas debido a las clases virtuales.

En la cafetería de Tita, los tamales de elote mantienen a Guadalupe Aguilar ocupada los lunes y jueves.

Este pequeño restaurante de comida mexicana en Coachella también se ha convertido en un salón de clases para su hijo de cuarto grado.

"Como podrás ver, aquí lo tengo conmigo" , señaló Aguilar.

Con su mochila verde, su computadora portátil y su cubrebocas, el pequeño Juan inicia sus clases en línea sentado en una mesa.

"La verdad ha sido una experiencia terrible", comentó Aguilar

Para muchos padres igual que Aguilar, balancear el trabajo y el aprendizaje de sus hijos se ha convertido en un reto.

"Tengo que estar trabajando y enfocandome en su escuela porque no puedo dejarlo en su casa solo" comentó Aguilar

Un nuevo estudio por parte del Censo de los Estados Unidos revela que uno en cinco adultos dejó sus trabajos debido a la interrupciones del cuidado de sus hijos desde que inició la pandemia.

Dejar el trabajo no es una opción para Aguilar, ya qu que de esto depende el sustento de su familia

"Para sobrevivir, tengo que pagar a mis trabajadores, tengo que pagar mis rentas" indicó Aguilar

La consejera de familia Myrthala Alejo comenta que la situación tiene a muchas familias al borde del precipicio.

"Es un tiempo de mucho estrés, mucha ansiedad, para los padres", cuenta Alejo.

Y enfatiza que la respuesta sobre cómo enfrentar la nueva realidad no es sencilla.

“La pandemia va seguir y la verdad es que uno como padre tiene que decidir lo que sea mejor para sus hijos" dijo Alejo.

Para Aguilar, la educación de su hijo es importante y aunque no esté muy cómoda con la situación que está viviendo, en estos momentos asegura que es la mejor opción.

"No estoy muy agusto porque siento que no está valorando y el miedo a la crítica también que aquí lo tengo, pero no tengo con quien dejarlo en a la casa" , concluyó Aguilar.