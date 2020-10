El presidente Donald Trump dice que él y la primera dama Melania Trump resultaron positivo al Covid-19

Kunamundo



El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump dieron positivo por coronavirus, anunció el presidente a primera hora de la mañana del viernes.

"Esta noche, @FLOTUS y yo dio positivo para COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación inmediatamente. Vamos a conseguir a través de esto JUNTOS!" Trump tuiteó poco antes de la 1 am del viernes.

El Presidente había dicho a primera hora en la noche que planeaba poner en cuarentena..

Counselor to the President Hope Hicks walks from Marine One to accompany President Donald Trump aboard Air Force One as he departs Wednesday, Sept. 30, 2020, at Andrews Air Force Base, Md. (AP Photo/Alex Brandon)



Hope Hicks, consejera de la campana de Trump ha viajado con el Presidente varias veces recientemente, incluyendo el debate en Cleveland el martes, y fue visto abordando Marine One, junto con varios otros ayudantes más cercanos del presidente — Jared Kushner, Dan Scavino y Nicholas Luna — ninguno de los cuales llevaba máscaras, el miércoles cuando Trump se dirigía a un mitin de campaña en Minnesota.

"Ella dio positivo, acabo de enterarme de esto. Dio positivo. Es una trabajadora. Muchas máscaras, usa máscaras mucho, pero dio positivo. Luego salí con una prueba. Veré, ya sabes, porque pasamos mucho tiempo, y la primera dama también salió con una prueba. Así que si ponemos en cuarentena o si lo tenemos, no lo sé", dijo Trump durante una aparición de llamada en "Hannity" de Fox News.

Agregó: "Acabo de ir a una prueba y veremos qué pasa, quiero decir, quién sabe. … Pasé mucho tiempo con Hope y también la primera dama, y ella es tremenda".

Si bien no está claro cómo será el "proceso de cuarentena" del presidente, las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos establecen que una cuarentena de 14 días debe tener lugar después de la última exposición conocida a alguien que ha dado positivo para Covid-19.

Esto se debe a que el período de incubación del nuevo coronavirus puede ser de hasta dos semanas.

La noticia de la prueba positiva de Hicks se produce en medio de continuos esfuerzos de la administración Trump para ignorar descaradamente la ciencia y las mejores prácticas de salud pública durante la pandemia, con el personal de West Wing evitando activamente máscaras y el presidente desafiando las recomendaciones de su propio grupo de trabajo de coronavirus, procediendo con una apretada agenda de mítines de campaña llenos. Trump y sus principales ayudantes han mostrado poco interés en cambiar las prácticas de su personal para satisfacer las necesidades del momento.

Trump, en su entrevista con Fox News, especuló que Hicks podría haber contraído el virus de una interacción con un partidario.

"Es una persona muy cálida. Ella lo pasa mal, cuando los soldados y las fuerzas del orden se acercan a ella, ya sabes, quiere tratarlos muy bien, no decir: 'Aléjate, no puedo acercarme a ti'. Es una enfermedad muy, muy dura", dijo.

Una fuente cercana a Hicks le dijo a CNN que está experimentando síntomas y está de vuelta en Washington. CNN se ha puesto en contacto con Hicks para hacer comentarios.

"El presidente se toma muy en serio la salud y la seguridad de sí mismo y de todos los que trabajan en apoyo de él y del pueblo estadounidense", dijo a CNN en un comunicado cuando se le preguntó sobre el nivel de contacto entre Hicks y Trump.

La Casa Blanca no hizo ninguna mención de Hicks por su nombre, ni confirmó que había dado positivo.

"White House Operations colabora con el Médico del Presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca para asegurar que todos los planes y procedimientos incorporen la guía actual de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición COVID-19 en la mayor medida posible tanto en lo complejo como cuando el Presidente está viajando", agregó Deere.