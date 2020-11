Agua Caliente Casino en Cathedral City abre sus puertas para Acción de Gracias…

Kunamundo

El tercer casino operado por la Banda de Agua Caliente de los indios Cahuilla abrió hoy en Cathedral City a tiempo para las vacaciones de Acción de Gracias.

Agua Caliente Casino Cathedral City, el casino más nuevo del Valle de Coachella, originalmente se esperaba que abriera para fin de año, pero abrió el martes con poca gente y sin fanfarrias. "Las puertas ya están abiertas. Sigue la fiesta", decía una publicación del martes por la noche en la cuenta de Twitter del casino, con otro aviso de apertura en el sitio web del casino.

Una portavoz de la trubu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre detalles. La construcción comenzó en noviembre pasado en la última empresa de juegos de la tribu, construida sobre un sitio de 13 acres en la esquina noroeste de East Palm Canyon y las unidades de Date Palm. El casino se une a otros dos propiedad de la tribu, una en Palm Springs y otro en Rancho Mirage.



Agua Caliente Casino comprende 30,000 pies cuadrados de espacio de juego, que incluye espacio para 530 máquinas tragamonedas y ocho juegos de mesa. Un pabellón al aire libre adyacente de 12,000 pies cuadrados está programado para albergar entretenimiento en vivo, eventos especiales y otras reuniones. También se planean varios restaurantes y bares para la propiedad, aunque no estaba claro cuántos se abrieron de inmediato. Este año ha sido un año ajetreado para la tribu. También se espera que la Plaza Cultural Agua Caliente, que se está construyendo en la esquina de North Indian Canyon Drive y East Tahquitz Canyon Way en Palm Springs, abra sus puertas a finales de año. La plaza albergará el Museo Cultural Agua Caliente y otras entidades comerciales tribales. Mientras tanto, los planes para convertir un pedazo de tierra tribal en el centro de Palm Springs en un campo de deportes y entretenimiento de 252,000 pies cuadrados se vinieron abajo anteriormente. Oak View Group, que había planeado asociarse con la tribu en la empresa, ahora planea construir la arena de 10,000 asientos en el condado de Riverside no incorporado, al norte de Palm Desert.