Sobreviviente de la violencia doméstica usa su pasado para ayudar a otros en el valle

Octubre es el mes de la concientización sobre violencia doméstica.

Una mujer del Valle de Coachella que estuvo apunto de morir en un disturbio doméstico con su esposo comparte su historia con la meta de ser una voz de esperanza para otras víctimas.

Elvira Herrera en estos días disfruta de una vida rodeada de amor y llena de felicidad.

Pero hace unos años, ella vivió una tormentosa experiencia de violencia doméstica a causa de su pareja.

“Estuve secuestrada en mi propia casa, me torturó, me violó, me cortó mis uñas una por una, me cortó una pierna con un cuchillo, me dio un balazo con una escopeta”, dijo Herrera.

Con el tiempo, Elvira se recuperó de sus heridas con el apoyo de sus hijos.

Cuando llegó el momento de testificar ante la fiscalía sobre su agresor, ella dice que se sintió sola.

“Cuando me siento allí y estoy hablando de lo que me pasó, sentí que me ahogaba, una desesperación, lloré lloré y fue una cosa tan triste que volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda y no había nadie que me dijera va estar bien”, dijo Herrera.

Según estadísticas de la organización nacional contra la violencia doméstica, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son víctimas de ataques físicos severos por parte de una pareja.

Elvira dice que muchos incidentes no se reportan por temor o falta de información.

“Para mi es muy importante dejarles saber que es un violencia doméstica, porque no nomas es un golpe, es como te están tratando en tu casa, que no es sano para ti, ni para tus niños”, dijo Herrera.

Hace poco ella se unió a Líderes Campesinas para luchar contra la violencia doméstica en la comunidad.

Ella dedica su tiempo ayudando a víctimas de una relación abusiva a navegar el proceso de reportar un caso gratuitamente.

“Todavía tienen que navegar las cortes, tiene que enfrentar la soledad, tienen que enfrentar a ser madre soltera, tienen que enfrentar si no tienen trabajo a buscar trabajo, son muchas cosas, no las dejamos solas”, dijo Herrera.

Elvira dice que si hay un camino hacia una salida real. Usted puede comunicarse con ella al 760-953-6167 por texto o por llamada.

“Para mí es muy importante que cuando mi celular suena, a mi no me importa si son las dos de la mañana, yo lo levanto porque, porque tengo eso en mi mente, esta puede ser la última llamada de esa mujer”, concluyó Herrera.

El agresor de Elvira está tras las rejas. Elvira urge que reporte su caso antes de que sea tarde.