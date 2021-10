Honran a dos trabajadores esenciales locales con reconocimiento nacional

Kunamundo

Las celebraciones del mes de la Herencia Hispana continúan y cada año el Instituto de la Commission Hispana reconoce las contribuciones de latinos en todo el país.

Entre los elegidos este año se encuentran dos trabajadores esenciales del Valle de Coachella.

Este martes, el congresista Raul Ruiz presentó el premio a un enfermero local y una defensora de los campesinos.

“Esta es la esencia de nuestra comunidad que lucha contra obstáculos para ayudar a otros en la comunidad”, dijo el congresista Ruiz.

Ambos fueron nominados por el congresista Ruiz por su liderazgo, sacrificio y dedicación durante esta pandemia.

“Sus historias y sus logros como héroes fueron sometidos al récord del congreso”, dijo el congresista Ruiz.

César Millán es de Morelos, México y es enfermero en Eisenhower Health.

El doctor Raúl Ruiz dice que Millán se arriesgó para salvar vidas al inicio de la pandemia.

Pero poco después contrajo el virus.

“Tenía miedo pero, mucho de nosotros lo hicimos de mucho corazón”, dijo Millan al preguntarle cómo era entrar a un hospital lleno de pacientes con COVID-19.

“Él tomó todas las responsabilidad y todas las precauciones pero el peligroso virus todavía se infecto”, dijo el congresista Ruiz.

El COVID-19 seriamente dañó sus pulmones. Él estaba al borde de la muerte. Sin embargo se recuperó y regresó a trabajar a atender pacientes.

“Simplemente quería regresar a donde estaba antes y eso fue lo que me motivó”, dijo Millan

Manuela Ramirez es una mujer que aboga por los derechos de los trabajadores del campo.

“Nosotros sabemos que la comunidad campesina se infectaron mucho más”,dijo el congresista Ruiz.

Por muchos años ella se dedicó a la cosecha y ahora forma parte de líderes campesinas.

Ella ha ayudado a distribuir mascarillas y se la pasó enseñado a los campesinos como cuidarse del virus.

“No sabes cuanto vas a lograr hasta que alguien te lo dice, es un orgullo muy grande”, dijo Ramirez.

También luchó para que las vacunas y pruebas llegarán a los campos del este. Ella dice que su voluntad de ayudar a otros nació desde pequeña.

“Mi familia que me dedicaron así, porque ya no los tengo conmigo, y ya no pueden mirar esto, pero yo se que mi padre estaría orgulloso de mí porque él así esto, a él le gustaba ayudar”, dijo Ramirez.

El congresista Ruiz dice que ahora sus historias inspiradoras pasan a ser parte de la trayectoria de este país.

“Van a poder tener el orgullo de sus familiares siendo héroes durante el momento de crisis más severo de nuestro país”, concluyó el congresista Ruiz.